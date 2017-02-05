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Afon tecrübesi İstanbul'a taşıdı

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Afon tecrübesi İstanbul'a taşıdı
Afon Güzellik Merkezi Genel Müdürü Selma Bayrak defilenin ardından yaptığı açıklamada, “Afon Güzellik Merkezi kuruluşu henüz yeni olmasına rağmen profesyonel bir kadro oluşturdu.

Güçlü bir kadroyla Kocaeli’de kısa zamanda isim yapan Afon Güzellik Merkezi, İstanbul’un da dikkatini çekti. Feshion TV’nin defilesi için bize saç ve makyaj tasarımıyla ilgili teklif geldi, biz de düşünmeden kabul ettik. Bu teklif Afon’un markalaştığının en somut göstergesidir. Afon Güzellik Merkezi büyümeye ve gelişmeye her zaman devam edecektir” ifadelerinde bulundu. 

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