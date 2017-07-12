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Afyon Gecesi’nde doyasıya eğlendiler

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Afyon Gecesi’nde doyasıya eğlendiler
Afyon Gecesi ile devam eden Darıca Belediyesi 9’uncu Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, oldukça eğlenceli geçti

Darıca Belediyesi 9’uncu Şehirler ve Kültürler Kaynaşması, Afyon Gecesi ile devam etti. Hafta sonu binlerce insanın Darıca sahiline akın ettiği gecede Afyon İhsaniye Belediye Başkanı Şaban Çabuk ve Akharım Belediye Başkanı Eşref Ünsal hemşerilerini yalnız bırakmadı. Başkan Şaban Çabuk ve Başkan Eşref Ünsal bu güzel etkinlikte kendilerini hemşerileriyle bir araya getiren Başkan Şükrü Karabacak’a teşekkür etti.

 

İYİ EĞLENCELER DİLEDİ

Darıca Afyonkarahisarlılar Dernek Başkanı Ahmet Selvi ise başta Afyon’dan gelerek programa katılan belediye başkanları olmak üzere gecede kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederken, “Bu güzel etkinliklerde 9 yıldır Afyonkarahisar’ı en iyi şekilde temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Bu güzel organizasyonu düzenleyerek şehrimizin gelişime katkı sunan ve doğduğumuz toprakları tanıtmamıza vesile olan Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyor, herkese iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

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