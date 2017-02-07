Afyon’daki maç bedavadan biraz pahalı

Darıca Gençlerbirliği’nin hafta sonu deplasmanda oynayacağı Afyon Afjetspor maçının bilet fiyatları belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Numaralı Tribün 15, Maraton, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası tribünleri bilet fiyatları 1 liradan satışa sunulacak. Maça gitmek için hazırlıklarını yapan Darıcalı taraftarları da 1 liradan maçı izleyecek.