Ağa Türkan Sultan kanunlarını açıkladı!

Kocaeli Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, çim halı turnuvalarında olayların ayyuka çıkması ve yaşanan sağlık skandalları sonrasında faciadan dönülmesi sonrası, organizasyonlara el koydu

KESİNLİKLE İZİN VERMEYECEK…

Çim halı turnuvaları organizatörlerine sıkı denetim geliyor. Gazetemizin manşetinden yayınladığımız ve hayli ses getiren “Halıda kırmızı alarm” haberinden sonra görüşlerini açıklayan Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa, “Gelecek yıl daha sıkı denetim gelecek. Bizzat ben denetim yapacağım. Sağlık ve güvenlik garantisi veremeyen kimseye, turnuva için izin yok” dedi.

RESMİ HAKEM ŞARTI… MALİ DENETİM…

Ağa açıklamasında “Mali denetimler de gerekiyor. Ama tabii bu bizim işimiz değil. Bizi ilgilendiren kısım, hakem ücretleri ve bunu bizzat ben alıp, İl Hakem Kurulu’na makbuzlarıyla teslim ediyorum. Onlar da atama yapıyor. Bu iş böyle yürüyor. Bundan böyle resmi hakem olmayan turnuvaları da sıkı takip edeceğim. Lisanssız hakemlerin maç yönetmesine izin vermeyeceğiz, yaptırım uygulayacağız” dedi.

METİN ÖZKAN VE ALİKAHYA FARKI…

Bu arada turnuvalar arasında bir kıyaslama yapmak istemediğini, ancak tüm kurallara uyularak yapılan turnuvalara en iyi örneğin Metin Özkan ve Alikahyalıların düzenlediği Altın Kiraz ve Alikahya Dostluk Futbol Turnuvası olduğunu söyleyen Ağa “Bizzat bu maçları ben de gidip izliyorum ve büyük keyif alıyorum. Kurallara uyulunca risk azalıyor, daha sağlıklı spor yapılabiliyor. Herkes kendini gelecek yıl buna göre hazırlasın!..” dedi.