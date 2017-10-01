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Ağaca çarpan araçtan ağır yaralı çıktı

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Ağaca çarpan araçtan ağır yaralı çıktı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 karayolunda İzmit yönüne giden Çağatay Sınar'ın (25) kullandığı 41 E 9232 plakalı otomobil, İpek Yolu Caddesi'ne bağlanırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Otomobilde sıkışan sürücü Sınar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılarak Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Sınar, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi

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