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Ağaça çarpan genç sürücü, öldü

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Ağaça çarpan genç sürücü, öldü
Gölcük'te cadde de yol kenarında bulunan ağaçlara çarpan motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Alper Koç yaşamını yitirdi

Kaza önceki gece saatlerinde, Gölcük Kavaklı mevkiindeki Yarhisar Müze Gemisi'nin önünde meydana geldi. Alper Koç idaresindeki motosikletin hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Kazada ağır yaralanan Alper Koç 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Alper Koç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Alper Koç dün İhsaniye Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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