AGD, 15 Temmuz etkinliklerine katılacak

AGD, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde ABD'nin İncirlik Üssü'ne yürüme kararı aldı

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) "Darbeci ABD'ye mesajımız var" sloganı ile 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde ABD’nin İncirlik Üssü’ne yürüyecek. Darbe girişiminin merkez üssü olan İncirlik'e yapılacak yürüyüşe AGD Kocaeli Şubesi ise katılmayacak. "Bağdat'ı da, Şam'ı da ve darbe gecesi Ankara'yı da bombalayan uçakların merkez üssü İncirlik'tir" ana mesajıyla duyurulan etkinliğe katılmayacaklarını söyleyen AGD Kocaeli Şubesi Başkanı Kemal Halıcı, “15 Temmuz’da ilimizde yapılacak etkinliklere katılacağız. Adana şubemizin düzenlediği yürüyüşe genel merkezimiz ve Adana Şubemiz yeterli olacaktır” dedi. Selin BECER