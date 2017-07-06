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Ağrı’da pişmaniye çekecekler

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Ağrı’da pişmaniye çekecekler
İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Pişmaniye Festivali’nin 9’uncusu bu yıl belediye başkanı Nevzat Doğan’ın danışman olarak görevlendirildiği Ağrı Merkez ve Diyadin ilçelerinde gerçekleştirilecek

Bu yıl ki festival için İzmit’ten 85 kişilik bir heyet Ağrı’ya gidecek. Kafilede İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın yanı sıra Ağrılı olan AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Dilovası Belediye Başkanı Ali Toltar da yer alacak.

 

PİŞMAYİNE ÇEKİLECEK

Heyete ayrıca meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, pişmaniyeciler, STK temsilcileri ve basın mensupları eşlik edecek. Ağrı ve Diyadin’e ayrı bir heyecan katacak etkinlikler kapsamında Cumartesi saat 14.00’te Diyadin Meydanı’nda pişmaniye çekimi ve halka dağıtımı, halk oyunları gösterileri yapılacak.

 

DOLU DOLU PROGRAM

Aynı gün İzmit Belediyesi tarafından Eleşkirt’e yaptırılan saat kulesinin açılışının ardından festivalin Ağrı bölümündeki etkinliklere geçilecek. Şehir merkezindeki programlarda Cumhuriyet Caddesi’nde Başkan Doğan, Ağrı Valisi, milletvekilleri ve kalabalık bir protokol heyeti pişmaniye çekip, halka ikramda bulunacaklar. Program saat 19.00’da 15 Nisan Spor Salonu’ndaki gösterilerle devam edecek.

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