Ağrı'da tüm dikkatleri üzerine çeken çocuk...

İzmit Belediyesi tarafından Ağrı-Diyadin’de 9’uncusu düzenlenen Pişmaniye Festivali oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Gazetemiz muhabirlerinden Selin Becer ise Ağrı izlenimlerini aktararak Ağrı’nın mutlaka gezilmesi gerektiğini belirtti

İzmit Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Pişmaniye Festivali’nin 9’uncusu bu yıl farklı bir coğrafya olan Ağrı’nın Diyadin ilçesinde gerçekleşti. 7 Temmuz Cuma günü Diyadin’e gitmek için sabahın ilk ışıklarında uçakla yola çıktık ve Ağrı’ya iniş yapana kadar gün aydınlandı.

KOCAELİ’DEN ÇOK FARKLI

Karşılamanın ilk günü insanların yüzlerini ve çevreyi inceledim. Kısacası Kocaeli’den çok farklıydı. Hikâyesine ortak olmadığım bir kentti. ‘Çocuklar bir kentin aynasıdır’ fikriyle gözlemlerimi gerçekleştirmeye çalıştım. İnsanlar her yerde olduğu gibi geçim mücadelesi içerisindeydi. Kent merkezinde bizi büyük bir ilgiyle karşıladılar. Özellikle boynunda fotoğraf makinesi ve omuzlarında kamera çantası olan bir basın grubu olarak dikkatleri üzerimize çekmek fazla zor olmadı.

ETKİLEMEYİ BAŞARDI

İzmit Belediyesi, gerçekleştirdiği Pişmaniye Festivali’nin yanı sıra bayındırlık ve imar desteklerini gerçekleştirmeye devam ediyordu. Ağrı’ya giden 85 kişilik heyet, vatandaşlar tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. İklim olarak nemin alt seviyelerde olması beni ilk mutlu eden kriterlerden biriydi. Kent merkezi bunaltıcı olmayan bir yapıya sahipti. Ağrı altyapı sorunlarının çokluğuna rağmen misafirperver insanları, leziz et yemekleri, müthiş doğasıyla bizleri etkilemeyi başardı.

MUTLAKA GEZİP GÖRÜLMELİ

Ağrı’nın mutlaka herkesin gezip görmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. İnsanların bazıları sıcak ve misafirperver, bazıları ise çekingen ve uzaktan olanları izledi. Bağımsız ve sağduyulu bir tavır için çocukları gözlemlemek daha kolaydı. Çocuklar hem apolitik, hem duygusal, hem de pragmatik tavırlarıyla açıkça ‘Ağrı nedir?’ sorusunun cevabıydı.

İZMİT BELEDİYESİ’NDEN MEMNUNLAR

İlk gün program yoğun olmadığı için Ağrı merkezde bulunan esnaf ile konuşma fırsatı buldum. Esnaflar gelen kafileye oldukça ilgi gösterdi ve İzmit Belediyesi tarafından yapılan projelerden memnun olduklarını dile getirdi. 8 Temmuz Cumartesi günü İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın karşılanmasının ardından ilk program İzmit-Diyadin Dostluk Parkı’nın temel atma töreni oldu. Diyadin’de gerçekleştirilen Pişmaniye Festivali yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilirken özellikle çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Töreninin ardından Başkan Doğan, Diyadin’de esnafları ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Esnaf ziyaretinde bizimle birlikte koşturan 12 yaşında Mehmet Malik Özmen isimli bir çocuk dikkatimi çekti.

BAŞKAN DOĞAN’A TEVECCÜH

Elinde tablet ile Başkan Doğan’ı videoya alıyordu. Açıkçası ilk gördüğümde çok üstünde durmamıştım. Bizimle birlikte basın aracına bindi ve sonrasında Diyadin Pişmaniye Festivali’nde bizimle birlikte fotoğraf çekmeye ve kayıt almaya devam etti. Mehmet’e neden çektiğini sordum. Mehmet, Başkan Doğan’ı çok sevdiğini, fotoğrafını hatıra olarak saklamak istediğini ve tek hayalinin gazeteci olmak olduğunu söyledi.

DOĞU BEYAZIT’A DOĞRU...

Diyadin’in ardından festivalin ikinci ayağı olan Ağrı’ya gittik. Programların bitmesinin ardından basın heyeti olarak bizimle çok yakından ilgilenen İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Alpaslan’a İshak Paşa Sarayı’nı gezmek istediğimizi söyledik. Ersin Alpaslan, “Sabah 06.00’da otelin kapısında olun” dedi. İshak Paşa Sarayı’nı görmek için uykudan feragat etmeye dünden hazırdık. Sabahın erken saatlerinde Ağrı merkeze 100 kilometre uzaklıktaki Doğu Beyazıt’a doğru yola çıktık.

AĞRI’YI YERİNDE GÖRÜN

Şoförümüz Nihat ağabeyle Ağrı hakkında bolca sohbet ettik. Nihat ağabey Ağrı’ya yatırımların az olduğunu özellikle alt yapı sorunlarının çokluğunu ve iş imkanlarının azlığından ve devlet hastanesinde anjiyo hizmetinin verilemediğinden bahsetti. Ağrı’da 3 gün geçirmek Türkiye’nin batı ve doğu kentlerinin uzaklığını yaşamama yetti. Ağrı’yı mutlaka yerinde gezerek görün. Selin BECER

Elinde fotoğraf makineli çocuk dikkatleri üzerine çekti.

Gazetemiz muhabirlerinden Selin Becer, Mehmet Malik Özmen ile birlikte.