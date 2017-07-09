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Ağrılı hemşehriler doyasıya eğlendi

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Ağrılı hemşehriler doyasıya eğlendi
Darıca Belediyesi ve Ağrılılar Derneği işbirliği ile düzenlenen 9’uncu Şehirler ve Kültürler Kaynaşması renkli görüntülere sahne oldu.

Ağrılı sanatçıların sahne aldığı programda konuklar doyasıya eğlendi.Darıca Belediyesi ve Ağrılılar Derneği işbirliği ile 9’uncu Şehirler ve Kültürler Kaynaşması gerçekleştirildi. Darıca sahilde gerçekleşen gecede Ağrı yöresi halk oyunu gösterileri izleyicilerin büyük beğenisini kazanırken vatandaşlar yöresel sanatçıların söylediği türkülerle coştu. Vatandaşların hep birlikte halay çekerek renk kattığı gecede açılış konuşmasını yapan Darıca Ağrılılar Dernek Başkanı Mustafa Çelikkaya şunları kaydetti:

 

“EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İÇİN”

“Ağrılılar Derneği olarak hemşehrilerimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. Bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz Şehirler ve Kültürler kaynaşmasında hiçbir zaman bizlerden desteğini esirgemeyen Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’a ve ekibine Ağrılılar adına teşekkür ediyorum. Gecemize iştirak eden siz kıymetli misafirlerimize iyi eğlenceler diliyorum.”

 

TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Ardından söz alan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Ülkemizin bütün renklerini barındırdığımız Darıca sahilimizde dokuz yıldır her akşam farklı bir kültürel zenginliğe şahitlik ediyoruz. Bu akşam da bir çok uygarlığa beşiklik etmiş Ağrı’dayız. Bir çok güzelliği içinde barındıran ‘Güneşin Üşüdüğü Şehir’ Ağrı’nın güzel insanları, gecemize hoş geldiniz. Dokuz yıldır büyük bir coşkuyla düzenlediğimiz bir gönül yolculuğu olan Şehirler ve Kültürler Kaynaşmasına göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyor, hepinize iyi eğlenceler diliyorum” dedi. Gece, Ağrılı sanatçıların türküleri ve halaylarla ilerleyen saatlere kadar devam etti.

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