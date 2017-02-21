Ağrılı işadamlarına cazibe merkezleri tanıtıldı

Ağrı Valiliği, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası ve Serhat Kalkınma Ajansı işbirliğiyle kentimizde faaliyet gösteren Ağrılı işadamlarına yönelik yatırım seferberliği programı olan Cazibe Merkezi Programının tanıtım etkinliği düzenlendi.

Ramada Otel’de gerçekleştirilen Cazibe Merkezleri tanıtım toplantısına Ağrı Valisi Musa Işın, AK Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) Genel Sekreteri Hüsnü Kapu, Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, Ağrı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaettin Aslan, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ersin Alpaslan, Kocaeli Ağrılılar Derneği Başkanı Şefik Alpaslan ve çok sayıda Ağrılı işadamı katılım gösterdi.

KAPU PROGRAMI ANLATTI

Programda ilk konuşmayı SERKA Genel Sekreteri Hüsnü Kapu yaptı. Bilgilendirme sunumu yapan Kapu, “2016 yılının son aylarında çok yoğun bir süreç başlatıldı. Başbakanımızın 24 Ocak 2017 tarihli toplantısıyla süreç fiili olarak başladı. İlk dönemin başvurusu 27 Şubat’ta bitecek. 10 yıl sürecek bir program. 23 İl 5 merkez bulunuyor bu cazibe merkezi programında. Program kapsamında imalat sanayi, çağrı merkezleri ve veri merkezi yatırımları yer almaktadır” dedi.

“İNANIRSANIZ BAŞARIRSINIZ”

Ağrı Valisi Musa Işın da yaptığı konuşmada, “Burada kurulu bir düzen kurduğunuz için sizi tebrik ediyorum. İnsanın memleketin dışında düzen kurması kolay değildir. Biz istiyoruz ki Ağrılı hemşerilerimiz, Kürt kardeşlerimiz bu bölgelerde başı dik bir şekilde bu toplumun içerisinde gezebilsinler. Esas sıkıntı budur. Maddi ve manevi boyutu var bu sıkıntının. Eğer Ağrı halkı grip olursa siz burada nezle olursunuz. Her birinizin en azından yazın gidecek bir evi olsun. Oradan kopmanız mümkün değil. Çocuklarınızı da kopartmayın. Çocuklar nenelerini tanımazlarsa sizleri de tanımaz. En büyük sorun çocukları gelenek, göreneklerimize göre yetiştirememektir. Güç birliği yaparsanız eğer 10 yıl sonra Ağrı model şehir olur. İnanırsanız başarırsınız” dedi. Programda konuşmaların ardından Kocaeli Ağrılar Derneği Başkanı Şefik Alpaslan tarafından Ağrı Valisi Musa Şen’e plaket takdim edildi. Vali Işın’a dernek başkanı Alpaslan’a Nuh’un gemisinin maketini hediye etti. Nurşah ŞAHİN