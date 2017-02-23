Ah ahh ahhh, nerede o liderlerin katıldığı açıkoturumlar!

M.Tanzer Ünal

Her seçim, her referandum öncesi gündeme gelir…

“Liderler bir televizyon programında açıkoturuma çıksalar da, aynı masa etrafında oturduklarını ve tartıştıklarını görsek” denir.

Bu, “milli irade”nin arzusudur, ama milli irade ile yatıp milli irade ile kalkanlar buna katiyen yanaşmazlar.

Açık oturuma katılmak, onun ve arkadaşlarının “kırmızı çizgisi”dir.

O, tartışmaz.

O, hep en doğrusunu bilir.

O, kimseden fikir almaz.

O, özeleştiri yapmaz, yapılan eleştirileri kabul etmez.

O, tektir, kimseyle mukayese edilemez.

İşte bu nedenle ülkemizde uzun yıllardır “liderlerin katıldığı açıkoturum” yapılamıyor.

O güzel günler, o insanların daha rahat nefes aldığı günler, o liderlerin her şeye rağmen bir araya gelebildiği ve tartışabildiği günler, ne yazık ki geride kaldı.

Oysa seçimlerde ve önemli olayların yaşandığı dönemlerde, kamuoyu önünde yapılan açık oturumlar, demokrasi gereğidir.

ABD ve Avrupa, gerçek demokrasinin var olduğu ülkeler, bunu çok güzel götürüyor.

Vatandaş geçiyor televizyonun karşısına, belirli konularda hepsini dinliyor, kararını veriyor.

Bizde böyle mi ya!

Bir taraf, bütün medya gücünü eline geçirmiş, gece gündüz sürekli konuşuyor, psikolojik baskı yapıyor; garibim öbür tarafın sesi laf olmasın diye, ayıp olmasın diye ara sıra yansıtılıyor.

Böyle bir uygulamayla demokrasi gelişebilir mi?

Biz şanslıyız, o günleri gördük

12 Eylül sonrası yeniden siyasete dönüldüğü günler…

1983, 1984 yılları…

O seçimlerin öncesinde bile, o şartlarda televizyonda “liderler açıkoturumu” düzenlenirdi.

Seçime katılacak partilerin liderleri, televizyonda bir masanın etrafına oturur, belli başlı ekonomik ve sosyal olayları tartışır, seçmene projelerini sunarlardı.

Benim bu söylediğim, 34 yıl önce…

Hele 1991 seçimi öncesi yapılan bir açıkoturum vardı ki, hâlâ belirli yaştakilerin belleklerinde.

11 Ekim 1991 milletvekili genel seçimi öncesi yapılan o açıkoturumu unutmak mümkün değil.

Şu tabloya bir bakar mısınız?

Köşeme aldığım o açıkoturum fotoğraflarını lütfen dikkatle izleyin!

Fırsat yaratın, o açıkoturumu internetten indirin, başından sonuna kadar dikkatle dinleyin.

Tartışmak nedir, nezaket nedir, saygı nedir, olgunluk ve hoşgörü nedir görün.

Hangi liderler vardı o açık oturumda?

*Mesut YILMAZ-Başbakan ve ANAP Genel Başkanı.

*Süleyman DEMİREL-Doğru Yol Partisi Genel Başkanı.

*Erdal İNÖNÜ-Sosyal Demokrat Halkçı Parti Genel Başkanı.

*Bülent ECEVİT- Demokratik Sol Parti Genel Başkanı.

*Necmettin ERBAKAN-Refah Partisi Genel Başkanı.

*Doğu PERİNÇEK*Sosyalist Parti Genel Başkanı.

Merkez sağcısı, milli görüşçüsü, sosyal demokratı, sosyalisti bir masa etrafında!

Bugün bu isimlerden sadece ikisi hayatta, Mesut Yılmaz ve Doğu Perinçek.

Süleyman Demirel’i, Bülent Ecevit’i, Necmettin Erbakan’ı ve Erdal İnönü’yü kaybettik.

Allah rahmet eylesin!

“O tarihte Özal ne yapıyordu?” diyeceksiniz, cumhurbaşkanıydı, anayasanın kendisine çizdiği sınırlar içinde hareket ediyordu.

Anlayacağınız, “fiili durum” yaratmıyor, seçim çalışmalarına katılmıyordu.

O açıkoturum beni çok duygulandırdı

Yıl, 1991…

Yıl, 2017…

O açıkoturumdan bu yana 26 yıl geçmiş.

Çeyrek asır.

İzlerken inanın çok duygulandım.

O yıllara döndüm, o yılları tekrar yaşadım…

Kazandıklarımızı ve kaybettiklerimizi düşündüm.

Baktım, kazandığımız çok fazla bir şey yok.

O zaman da ekonomik sıkıntılar vardı, bugün de var.

O zaman da terör vardı, bugün de var, hem de fazlasıyla.

Sadece PKK değil; FETÖ, IŞİD, PYD de başımızda…

O zaman da Türkiye sıkıntılıydı, bugün daha fazla sıkıntılı.

Ya kaybettiklerimiz?

*Siyasette nezaketi, kaybettik.

*Birbirimizi dinlemeyi, kaybettik.

*Tahammül ve hoşgörü özelliklerimizi, kaybettik.

*Birlik ve beraberliğimizi, kaybettik.

*Seviyemizi, kaybettik.

*Karşı düşünceye saygıyı, kaybettik.

*Adalet, hak hukuk anlayışımızı, kaybettik.

*Toplumsal değerlerimizi, kaybettik.

*Din ve ahlak anlayışımızı, kaybettik.

*Konuşma ve yazma özgürlüğümüzü, kaybettik.

Daha hangi birini sayayım?

İnanın, o günler güzel günlerdi.

Açık söyleyeyim, bugünün gençlerine acıyorum.

İnsan gibi oturup konuşmak, insan gibi tartışmak nedir, bunu hiç yaşamadılar.

Günümüz trollerinin; bol bağırmalı çağırmalı, hakaret etmeli, birbirinin üzerine yürümeli, içi boş laf söylemeli programlarını “tartışma” sanıyorlar.

Dünün lider profili

İkinci kez izlediğim o açıkoturumda şunu gördüm.

*Hepsi kibar, hepsi karşısındakine saygılı…

*Birbirlerinin sözlerini kesmiyorlar.

*Birbirlerine laf yetiştireceklerine, projelerini anlatıyorlar.

*Bizi biz yapan değerlerimizi konuşmuyorlar, tartışmıyorlar.

*Seslerini yükseltmiyorlar, bağırıp çağırmıyorlar, tehdit etmiyorlar.

*Kişiliklerine saldırmıyorlar.

*Her ne şart altında olursa olsun, saygıyla hitap etmeyi elden bırakmıyorlar.

Erbakan konuşmalarında “solcu” bir profil çiziyor, Perinçek solculuğu Erbakan’a kaptırmak istemiyor.

Erbakan öyle konuşuyor ki, “Bütün bu nedenlerden dolayı tek yol devrimdir” diyecekmiş gibi geliyor insana.

Demirel, ilerleyen yaşına rağmen hâlâ kıpır kıpır!

Ecevit ve İnönü, konuşurken sözcüklerini özenle seçiyorlar.

Mesut Yılmaz, bebek üzlü.

Anlayacağınız hiç biri; bağırıp çağırmayı, öfkeyi, karşısındakini aşağılamayı “sanat” olarak görmüyor.

Açıkoturumu seyrettiğimde, “Nerede o günler” diye geçirdim içimden.

İzleyin, sanırım sizler de benzer duyguya kapılacaksınız.

Dünle bugünü mukayese edeceksiniz…

Aradan geçen 26 yılda ülke olarak neler kaybettiğimizi düşüneceksiniz...

O açıkoturumu bugünlerde bir TV kanalı yayınlamalı

Şimdi aklıma geldi, not düşüp, yazımı sonlandırayım…

Bugün, önümüzdeki referandum öncesi böyle bir açıkoturum yapılabilir mi?

Yapılamaz!

Herkes katılsa, o “öfkeli şahıs” katılmaz.

Vekâleten katılmanın da bir anlamı olmaz.

Ama ben tam böyle bir ortamda, bir TV kanalının 1991 liderler açıkoturumunu başından sonuna yayınlamasını istiyorum, bunu akıl etmesini bekliyorum.

O günler yaygın bir şekilde hatırlansın, o günleri yaşamayanlar o günün siyasetçilerini tanısın, o yıllarda nasıl bir demokrasi anlayışımız varmış anlasın…

O liderlerin kibarlığını, birbirine karşı nasıl saygılı davrandıklarını görsün.

Günümüz liderlerini ekranda bir arada göremiyoruz, hiç olmazsa 26 yıl önceki liderlerimizi görelim, “Bir zamanlar bizim de böyle liderlerimiz varmış” diye teselli bulalım.

Söyleyeceğim son söz şu:

1991 liderler açıkoturumu, Türkiye’nin 26 yılda nereden nereye geldiğinin en çarpıcı özetidir.