Ahilik Haftası coşkuyla kutlandı

18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanılan Ahilik Haftası ilimizde Milli İrade meydanında gerçekleştirilen mehteran gösterileri, ödül törenleri ve gösterilerle coşkuyla kutlandı.

18-24 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası kapsamında Milli İrade Meydanı’nda program gerçekleştirildi. Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Erdoğan, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, İzmit Belediye Başkan Vekili Güray Oruç, Derince Belediye Başkanı Vekili Nurettin Işık, esnaf odaları temsilcileri ve esnaflar katılım gösterdi.

PLAKETLER VERİLDİ

Programda 2017 yılı çırağı Yasin Yaşa’ya, 2017 yılı kalfası Yasin Duman’a 2017 ahisi Rasim Uyan’a plaket verildi. Ayrıca protokol üyeleri tarafından ödül alanlar için bir ahilik geleneği şet kuşatması yapılarak cübbeleri giydirildi.

AHİLİK DANIŞMAYI VE BİRLİĞİ ELE ALIR

Programda ilk olarak konuşan Kocaeli Esnaf Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, “Ahilik kültürü esnafların düzgün, ahlaklı ve dürüst bir şekilde çalışma biçimidir. Ahilik kültürü kavramı kardeşlik, konuksever ve yiğit anlamına gelmektedir. Dayanışmayı ve birliği ele alan bir konumdur. Ahilik günümüzün kooperatifçilik, sendikacılık ve sosyal güvenlik kurumlarının karşılığıdır” şeklinde konuştu.

AHİLİK KARDEŞİL, BİRLİK, BERABERLİK..

Ardından konuşan Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, “Yaklaşık bin yıllık geçmişiyle Ahilik; kardeşlik, birlik, beraberlik gibi degerleri özünde toplayan, ticaretle ahlakı buluşturan bir hayat felsefesi; dünyada benzeri bulunmayan bir kültür ve medeniyet hazinesidir Ahi, vicdanını kendi üzerine gözcü koyan, helalinden kazanan, yerine ve yeterince harcayan, ölçü ve tartı ehli olan, yararlı şeyler üretip topluma sunan insandır. Güzel ahlakı, sevgi ve saygıyı, yoksula sahip çıkmayı, akli selimi, herkesin kendi sanatı ile yükselmesini, başkasının hakkına saygı göstermeyi din, dil, ırk farkı gözetmeksizin herkese eşit davranmayı öğütleyen, Ahilik Teşkilatinin Kurucusu Ahi Evran Veli'nin düşünceleri ve Ahilik geleneği yüzyıllardır geçerliliğini korumakta, günümüzün ihtiyacı olan doğruları gözler önüne sermektedir” ifadelerinde bulundu.

DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMA

Konuşmalarına devam eden Uzunkaya, “Kısacası Ahilik, köylere kadar ulaşan örgütlenme yapısıyla, milli birliği ve bütünlüğü, toplum dayanışma ve yardımlaşmayı temel ilke olarak benimseyen, toplumsal ahlak kurallarına bağlı, bir toplum kurmayı amaçlayan, ülke ekonomisinde temel ihtiyaç maddelerini en kaliteli, en ucuz biçimde üretmeyi öngören bir teşkilatlanma biçimidir” dedi.

AHİLİK KÜLTÜRÜ YAŞATILMALI

Son olarak konuşan Kocaeli Yardımcısı Erdoğan ise “Ahilik kültürü yaşatılmalı bu tip değerlerimizin ülkemize katkısı çok büyük. Ahilik bir yaşam biçimidir. Bu tür etkinliklerimizin daha geniş çapta yapılması kültürlerimizin yaşatılması için büyük rol oynar. Gençlerimize çocuklarımıza ahilik kültürünü öğretmemiz lazım” şeklinde konuştu. Ahmet HAZER