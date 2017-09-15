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Ahilik Kültürü haftası kutlanacak

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Ahilik Kültürü haftası kutlanacak
19 Eylül Salı günü Perşembe Pazarı alanında Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği organizasyonluğunda Ahilik Kültürü Haftası kutlanacak. Dolu dizgin geçecek olan program kapsamında bu sene ahilik yürüyüşü yapılmayacak

18- 24 Eylül Ahilik Kültürü Haftası sebebiyle Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya dün oda binasında kutlama programını basın mensuplarıyla paylaştı. Bu kapsamda 19 Eylül Salı günü Perşembe Pazarı alanında bir dizi etkinlikler yapılacak. Ayrıca programda yılın ahisi, kalfası ve çırağına plaket takdim edilecek. Ancak her sene yürüyüş yolundan başlayarak Perşembe Pazarı alanına doğru ahilik yürüyüşü yapılıyordu. Başkan Kemal Kaya bu sene yürüyüşün iptal olduğunu söyledi.

YÜRÜYÜŞ YAPILMAYACAK

Ahilik Haftası hakkında bilgi veren Başkan Kemal Kaya, “Ahilik haftası bütün ülkede kutlanıyor. Biz bu kutlamalar da her sene yürüyüş yolunda bir yürüyüş yapıyorduk. Okulların açılması sebebiyle bizim yürüyeceğimiz o saatte insan yoğunluğu çok olduğu ve trafiği aksatmamız nedeniyle yürüyüşü bu sene yapmayacağız. Sıkıntılar verdiğimiz için esnaf yürüyüşümüzü kutlama komitesiyle iptal ettik. Programların hepsi Perşembe Pazarı alanında olacak. Esnaf ve halkımızı ahilik kutlamamıza bekliyoruz” diye konuştu. Selin BECER

 

19 Eylül Salı- Ahilik Haftası program şu şekilde:

10:00 Çelenk sunma ve saygı duruşu (Kültür Tepesi)

10:30 Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret

12:00 Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nu makamında ziyaret

14:00 Perşembe Pazarı Alanı’nda mehteran gösterimi ve protokol konuşmaları

15:00 Yılın Ahisi, kalfası ve çırağına plaket verilmesi ve Şed Kutlama Töreni

15:30 Derince Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın ahilikle ilgili tiyatro gösterisi

16:00 Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Gösterisi

16:15 Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili örnek iş yeri belgesi almaya hak kazanan esnafa belgelerinin verilmesi.

16:30 Pişmaniye Çekimi ve Halka Dağıtımı

17:00 Geçmişten Günümüze süregelen esnaf stantlarının gezilmesi

17:30 Ahilik pilav ve tatlı ikramı

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