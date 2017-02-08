Ahmed-i Hani Parkı hızla yükseliyor

Körfez Belediyesi, tarihin önemli şahsiyetlerinin isimlerini de, Körfez’de hayata geçirilen önemli projeler ile yaşatmaya devam ediyor.

Son olarak Yukarı Hereke bölgesine değer katacak ve bölgeye nefes aldıracak parka Ahmed-i Hani’nin ismi verilmişti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da önceki gün park alanına gitti, incelemelerde bulundu.

EŞSİZ MANZARASI VAR

3 etaptan oluşacak olan Ahmed-i Hani Parkı’ndaki çalışmaları inceleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Vatandaşlarımıza nefes alabilecekleri alanlar oluşturuyoruz. Hereke’nin eşsiz manzarasını misafirlerine sunacak” ifadelerini kullandı. Ahmed-i Hani Parkı’nın birinci etabında; otopark, bay-bayan mescitler dışında vatandaşların cemiyetlerini yapabilmesi için 200 kişilik çok amaçlı bir salon ve kır düğünleri için alan oluşturulacak.