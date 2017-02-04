  • BIST 88.390
  • Altın 144,996
  • Dolar 3,6928
  • Euro 3,9848
  • Kocaeli : 12 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 12 °C

Ahmet Aslan Gebze'de hayranları ile buluştu

»
Ahmet Aslan Gebze'de hayranları ile buluştu
Sevilen sanatçı Ahmet Aslan, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Kendine has müziğiyle tanınan sanatçı Ahmet Aslan, Gebze Osman Hamdibey Kültür Merkezi’nde hayranları ile buluştu. Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı, salonu dolduran yaklaşık 700 kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçıya “Minnet Eylemem” şarkısında salonu dolduran yüzlerce kişi eşlik etti. Gebzelilere keyifli bir gece yaşatan Aslan, sahneden alkışlar eşliğinde indi.

Etiketler: , , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bal-Türk’ten Bansko turu27 Ocak 2017 Cuma 10:48
  • Doğu ve Batı arasındaki sentez bu konserle hayat buldu27 Ocak 2017 Cuma 10:46
  • Apartopar müzik grubu konser verecek26 Ocak 2017 Perşembe 09:59
  • Gölcük’te yarın akşam konser var25 Ocak 2017 Çarşamba 10:27
  • Kartepeli miniklerin tiyatro sevinci24 Ocak 2017 Salı 10:54
  • Hoca Ahmet Yesevi Şiir ve Kompozisyon Yarışması sonuçlandı22 Ocak 2017 Pazar 15:24
  • Seymen Koleji miniklerinin ‘GEMS Sergisi’ heyecanı21 Ocak 2017 Cumartesi 12:50
  • Türk Seven Kardeşler’den “TÜRKÜ GECESİ”21 Ocak 2017 Cumartesi 11:13
  • Gölcük’te muhteşem kış konseri21 Ocak 2017 Cumartesi 09:54
  • Körfezli çocuklar sinema keyfi yaşadı20 Ocak 2017 Cuma 10:37
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim