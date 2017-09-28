Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, maç sonrası kendi evinde çok önemli iki puan kaybettiklerini söyleyerek, “5’inci hafta maçında kendi evimizde konuk ettiğimiz Ankara Demirspor’u elimizden kaçırdık. Çok net gol pozisyonlarını yakaladık ama bir türlü golü atamadık. Şanssız bir günü geride bıraktık. Takımım gerçekten iyi mücadele etti. Ama istediğimiz galibiyeti elde edemedik. Gölcükspor geçen sene de oynadığı futbolun aynını oynuyor ama sonuca gidemiyor. Ben inanıyorum ki, önümüzdeki haftalarda istediğimiz sonuçları hem içerde ve hem deplasmanda alacağız. Artık kendi sahamızda oynadığımız Ankara Demirspor maçını unutup, hafta sonu çok zor deplasmanda oynayacağımız Kayseri Erciyes maçına odaklanmalıyız. Deplasmanda alacağımız galibiyet, bizi üst sıralara yükseltecek. Moral verecek” dedi. Ahmet AKAY
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Ahmet Şahin: Çok önemli 2 puan kaybettik
Gölcükspor Kulüp Başkanı Ahmet Şahin, maç sonrası kendi evinde çok önemli iki puan kaybettiklerini söyledi.
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