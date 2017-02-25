Gölcük Kent Konseyi 38. Yürütme Kurulu toplantısında Gölcük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet Şimşek’e sürpriz doğum günü hazırlandı. Toplantı esnasında Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerinin yaptırdığı pastayı gören Ahmet Şimşek, mutluluğunu teşekkür ederek dile getirdi. Toplantıda yer alan Belediye Başkan Yardımcısı Levent Değirmenci, Kent Konseyi Başkanı Dr. Metin Şentürk ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Şimşek’in yeni yaşını kutladılar.
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Ahmet Şimşek’e unutulmaz kutlama
Gölcük Kent Konseyi 38. Yürütme Kurulu toplantısında Ahmet Şimşek’e doğum günü sürprizi yapıldı
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