Ahmet Yetişen vefat etti

Başiskele Serdar Mahallesi Aydınket Kalıcı Konutları 3. Ada 2. Blok adresinde ikamet eden Devlet Demir Yollarından emekli Ahmet Yetişen (74) kanser nedeniyle vefat etti. Evli ve 3 çocuk babası olan Ahmet Yetişen’in cenazesi Yuvacık Mevlana Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karamürsel Alçat Köy Mezarlığında toprağa verildi.