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Ahşap Heykel sanatına ilgi duyanlar dikkat!

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Ahşap Heykel sanatına ilgi duyanlar dikkat!
1993 yılından beri kısmen aralıklı olsa da gelenekselleşerek günümüze dek sürdürülen Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’nun yirmi dördüncüsü başladı

Sempozyum 28 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Sempozyum “Gölcük Vizyon 2023” kapsamında, Kocaeli Üniversitesi, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliğinde gerçekleştiriliyor. Sempozyum,  dünyada ve Türkiye’de 24. Kez düzenlenen tek Ahşap Heykel Sempozyumu olma özelliğini taşımakta.

 

BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Türkiye’nin en uzun soluklu uygulamalı heykel sempozyumu olan “Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’na bu yıl; Güney Kore, Çin, Ukrayna’dan birer, Türkiye’den ünlü heykeltıraşlar katılıyor. Sempozyumda bugün saat 11:00’de Değirmendere Değirmen Kafede Basın Toplantısı yapılacak.

 

SEMPOZYUMA KATILANLAR

24. Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu’na katılımcı Sanatçılar; Lyudmyla Mysko– Ukranya, Glebos Thachenko– Rusya, Farshid Elishai Sayad– İran, Ürün Ünal – Türkiye, İmdat Avcı – Türkiye, Begüm Tekay – Türkiye… Sanatçıların yapacağı eserler, sempozyumun sonunda Değirmendere Çınarlık Meydanı'nda sergilenecek.

 

Sempozyum Takvimi;

Bugün saat: 11. 00 Sempozyum açılışı ve sanatçıların tanıtılması

28 Temmuz 2017 Saat: 19.00 Sempozyum kapanışı

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