Aile boyu karşılama

CHP’liler dün Kılıçdaroğlu’nu karşılamak üzere otobüslerle Eşme’ye aktı.

Partililerin yanı sıra bazı siyasi partiler, sendikalar ve vatandaşlar da çocukları ile birlikte bölgeye gitti. CHP Kartepe eski yöneticilerinden Fulya Kaya da eşi Derviş Kaya, kızları Masal Mira Kaya ve Mehir Su Kaya ile Sevgi Bilgin Köse eşi Bülent Köse çocukları Doruk Köse ve Almina Köse ile Kılıçdaroğlu’nu karşılamaya gitti.