Aile Hekimleri Derneği yoğun bir yıl geçirdi

Bülent Ekinci

Recep Pehlivan’ın başkanlığını yürüttüğü KAHED yani Kocaeli Aile Hekimleri Derneği geride bıraktığımız bir yılın bilançosunu açıkladı.

Birçok etkinlik ve projeye imza atan derneğin faaliyetleri memnuniyet veriyor.

Dernek başkanı Pehlivan açıklamasında, “Değerli Meslektaşlarımız;

Kocaeli Aile Hekimleri Derneği'nin şu ana kadar yönetim kurullarında görev alan tüm arkadaşlarımız herhangi bir karşılık beklemeden, sadece mesleklerine sahip çıkmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstermişler ve sayısız faaliyetleri sizlerle birlikte gerçekleştirmişlerdir.

Son 1 yıl içinde görevde bulunan şu anki yönetim kurulumuzun 1 yılda sizlerle yapmış olduğu dernek faaliyetlerimiz aşağıda sizlere sunulmuştur. Neredeyse ayda 2 büyük faaliyet gösteren derneğimiz, birlikteliğimiz ile sizlerle daha güzel faaliyetler ve etkinlikler gerçekleştirmeye devam edecektir. Her ay düzenli yapılan dernek yönetim kurulu, komisyon toplantıları ve müdürlüğümüz ile ilgili kurumlarla yapılan toplantılarla da haklarımızı aramaya devam edeceğiz. Dernek üye kartlarımız ile sizlere ayrıcalıklar sunmaya, derneğimiz logolu sedye örtüsü gibi ufak hediyelerle gönülleri hoş tutmaya devam edeceğiz. Hak mücadelemiz yanında eğitim ve kültürel faaliyetlerimizi de sürdüreceğiz. Siz sahip çıktıkça KAHED daha da güçlenecektir.

KOCAELİ AİLE HEKİMLERİ DERNEĞİ 1 YILLIK İÇERİSİNDE NELER YAPTI

-29.01.2016 Mersin'de meslektaşlarımıza destek basın açıklamasına katılım

-05.03.2016 KAHED üyeleri kahvaltı buluşması

- 17.03.2016 KAHED/ Tabip Odasında "Aile Hekimliğinde Güncel Sorunlara Yaklaşım" semineri

-19.04.2016 KAHED kanser daire başkanlığı Toplantısı

-27.04.2016 KAHED eğitim: "Yenidoğan muayenesinde dikkat edilecek hususlar "

-12.05.2016 KAHED Kocaeli Tabip Odası ortak Toplantısı

-24.05.2016 KAHED Gebze bölge Toplantısı

-25.05.2016 KAHED eğitim:"ASM’lerde çocuklarda göz muayenesi"

-30.05.2016 Dr Kamil Furtun'u Anma Basın Açıklaması

-14.06.2016 KAHED iftar yemeği organizasyonu

-01.09.2016 Sakarya sağlıkta şiddet basın açıklamasına katılım

-12.10.2016 KAHED eğitim: "uygulamalı göz muayene teknikleri

-20.10.2016 KAHED Danışma Kurulu Toplantısı

-22.10.2016 KAHED Hatıra Ormanı Kuruldu

-26.10.2016 KAHED eğitim: "Çocuklarda Alerjik Hastalıklara Yaklaşım"

-18.11.2016 KAHED Gebze ve çevresi bölgesel aile hekimliği problemleri toplantısı

-13.12.2016 KAHED eğitim: İzmit "Kardiyak Acillere Yaklaşım"

-23.12.2016 KAHED eğitim: Gebze "Kardiyak Acillere Yaklaşım-2"

-13.01.2016 KAHED eğitim: "Çocuk Cerrahi Acillerine Yaklaşım"

-01.03.2016 KAHED eğitim: "ASM'lerde Cilt Hastalıklarına Yaklaşım"

Kurtlar Vadisi TRT1’e mi taşınıyor?

Darbe girişiminin ardından yayınlanmasıyla ilgili sıkıntılı günler geçiren Kurtlar Vadisi Pusu dizisi bu sezon yayına girmedi. Yıllardır reyting şampiyonu olan dizi ile ilgili kulaktan kulağa aktarılan söylentilere göre sevilen dizinin TRT 1 ekranlarında yeniden hayat bulacağı iddia edildi.

Kurtlar Vadisi Darbe adıyla yayınlanması planlanan dizide darbe girişimi ve sonrasında Türkiye’de yaşanılanlar konu edilecek.

Dizinin 2017 -2018 sezonunda yayın hayatına gireceği iddia ediliyor.

Yani Kurtlar Vadisi hayranlarının hasreti eylül ayında biteceğe benziyor.

Artvinliler 11 Mart’ta buluşacak

Kocaeli Artvin Kültür ve Dayanışma Derneği 11 Mart’ta “Artvin Şöleni” düzenleyecek. Hasan Gemici Spor Merkezinde düzenlenecek olan etkinlik TV 41 ekranlarından da canlı yayınlanacak.

Düzenlenen şölene Vira Cemal, Salih Yılmaz ve Aydoğan Can Yılmaz da verecekleri konserlerle katılacak. 11 Mart Cumartesi günü düzenlenecek olan etkinliğin başlama saati ise 19.30 olarak belirlendi.

Yeni Mahalle’de ters yön tartışmaları bitmiyor

Yeni Mahalle Yüce Sokak’taki trafik keşmekeşliğine bir son vermek için bir süredir uygulanan tek yön kuralı, ihmal ediliyor. Yol, sürücüler tarafından iki şerit yön gibi kullanılıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde birçok aracın ihlal ettiği trafik kuralı yüzünden bölge sakinleri ve yayalar zor anlar yaşıyormuş. Bazı otobüs firmalarının servis araçları ve öğrenci taşıyan servis araçlarının tanımadığı yasak yüzünden artık Yüce Sokak’taki trafik çilesi çok daha büyük boyutlara tırmandı.

Zaman zaman servis aracı sürücüleri ve tek yön kuralını ihlal eden diğer sürücülerle de tartışan vatandaşlar yetkililerden, konulan trafik kurullarına sürücülerin uyması için bazı yaptırımlar getirmesini ve ceza uygulamasını istiyor.

Teoman Korkmaz’dan çok anlamlı hediye

Kandıranın sevilen çiftlerinden biri de Teoman ile Derya Korkmaz. İlçenin en eski fotoğraf stüdyosunu işleten çift, yıllar önce de gazetemizin Kandıra temsilciliğini yapıyordu.

Teoman Korkmaz İSU’da işe girince mesleki açıdan ayrıldık.

Ancak dostluk baki kaldı.

Çok sık olmasa da birbirimize misafir gider geliriz.

Ben diyeyim 13- siz deyin 15 yıldır tanırım bu aileyi. Teoman samimi ve sıkı bir dosttur.

Hani bazen sohbet ederken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız da saate baktığınızda gecen zamanın ne kadar kaliteli geçtiğini fark edersiniz ya, işte öyle bir sohbeti vardır Korkmaz ailesinin.

Her neyse gelelim asıl konuya.

Ben buradan Teoman kardeşime teşekkür etmek istiyorum.

Hatırlanmanın ve değer görmenin nedenli kıymetli bir hediye olduğunu gösterdiği ve kutsal topraklardaki dualarına beni ve ailemi de dahil ettiği için.

Önceki gün Mekke’den bana attığı bu fotoğraf aldığım en değerli hediye oldu. Tekrar teşekkürler Teoman Kardeş.