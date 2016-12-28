  • BIST 77.294
  • Altın 129,924
  • Dolar 3,5412
  • Euro 3,6975
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 4 °C

Aile Hekimleri uyardı: Kalabalık yerlerden uzak durun!

»
Aile Hekimleri uyardı: Kalabalık yerlerden uzak durun!
Kocaeli Aile Hekimleri Derneği son günlerde yaşanan soğuk algınlıkları ve grip rahatsızlıkları için vatandaşı uyardı.

Son günlerde artan grip ve soğuk algınlığı hastalıklarıyla ilgili olarak Kocaeli Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Recep Pehlivan açıklamada bulundu. Grip ve soğuk algınlığında artış nedeniyle vatandaşların dikkatli olmaları, soğuk havaya göre giyimlerine dikkat etmeleri, beslenmelerini düzenli yapmaları ve sıvı ihtiyaçlarını mutlaka karşılamaları gerektiğini vurgulayan Pehlivan, ayrıca bu hastalıkların kalabalık yerlerde hasta insanlardan çok çabuk bulaşabileceğini vurgulayarak; "Sevgili vatandaşlar,Kış mevsimi nedeniyle artan grip , soğuk algınlığı hastalıklarından korunmak istiyorsanız, kalabalık yerlere gerek olmadıkça girmeyin lütfen Gereksiz yere ilaç yazdırmaya, gereksiz aile sağlığı merkezlerini meşgul etmeye gelirseniz, grip ve soğuk algınlığı hastalarıyla aynı ortamda bulunmak zorunda kalır, hastalanırsınız... gerek olmadıkça aile sağlığı merkezlerine gelmeyin, toplumda hastalıkların yayılmasına sebep olmayın" dedi.

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.jpg

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yılbaşında beslenmeye dikkat26 Aralık 2016 Pazartesi 09:56
  • Okul döneminde beslenmenin önemi26 Aralık 2016 Pazartesi 08:38
  • İşiniz ciddi hastalıklara yol açabilir!25 Aralık 2016 Pazar 10:09
  • Burun ameliyatlarını etkileyen faktörler24 Aralık 2016 Cumartesi 15:36
  • Diş hekimi Kırsaçlıoğlu:Halkımız artık dişlerini daha çok sıkıyor24 Aralık 2016 Cumartesi 14:11
  • Soğuk havalar Kızılay'ın kan stoklarını da etkiledi24 Aralık 2016 Cumartesi 10:10
  • Travmayla baş etmede durumun geçici olduğunu kabullenmenin önemi24 Aralık 2016 Cumartesi 09:14
  • Uzmanından çocuklarda el-ayak ve ağız hastalığı uyarısı24 Aralık 2016 Cumartesi 08:54
  • Özgen: “Evlerin içindeki hava dışarıdaki havadan daha kirli”24 Aralık 2016 Cumartesi 08:49
  • A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç var23 Aralık 2016 Cuma 11:40
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim