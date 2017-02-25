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Aile ve işyeri hekimleri, Medical Park ev sahipliğinde buluştu

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Aile ve işyeri hekimleri, Medical Park ev sahipliğinde buluştu
VM Medical Park Kocaeli Hastanesi ve Medical Park Gebze Hastanesi, yine ilimizde hizmet veren aile hekimleri ve işyeri hekimlerini moral motivasyon gecesinde bir araya getirdi

Medical Park Hastaneler Grubu’na bağlı ilimizdeki iki büyük hastane VM Medical Park Kocaeli Hastanesi ve Medical Park Gebze Hastanesi, yine ilimizde hizmet veren aile hekimleri ve işyeri hekimlerini, moral motivasyon gecesinde bir araya getirdi. Kartepe Maşukiye’deki Cevizdibi Otel & Restoran’da gerçekleştirilen geceye VM Medical Park Kocaeli Hastanesi Genel Müdürü Doç. Dr. Soner Şahin, Medical Park Gebze Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdal İbanoğlu, Genel Müdür Yardımcıları Nazlıhan Alkan, Melih Bayrak, Erol Turan, Kocaeli Aile Hekimleri Derneği (KAHED) Başkanı Dr. Recep Pehlivan, her iki hastanenin de yönetici ve doktorlarının yanı sıra yaklaşık 150 aile hekimi ve işyeri hekimi katıldı.

 

“SİZLERDEN BİRİYİM”

Gecenin açılış konuşmasını yapan KAHED Başkanı Dr. Recep Pehlivan, “VM Medical Park Kocaeli Hastanesi ve Medical Park Gebze Hastanesi’nin derneğimize ve aile hekimlerine verdiği desteklerden ötürü minnettarız. Böyle güzel bir gecede bizleri bir araya getirdikleri için tüm meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum” dedi. Pehlivan’ın ardından Doç. Dr. Soner Şahin söz aldı. Şahin, “Uzun yıllar kamu hastanelerinde çalıştım. Ben de sizlerden biri sayılırım. Sektörümüz gereği aile ve işyeri hekimleri ile sık sık bir araya geliyoruz. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

 

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Son olarak söz alan Medical Park Gebze Hastanesi Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Erdal İbanoğlu, “Kocaeli’de grubumuza bağlı iki dev hastanenin gücüne güç katan değerlerden biri de aile hekimlerimiz ve işyeri hekimlerimiz. Bu güzel gecenin organize olmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından canlı müzik eşliğinde geceye katılan herkes gönüllerince eğlendi. Gecenin finalinde İzmir Marşı, tüm davetliler tarafından hep bir ağızdan söylendi.

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