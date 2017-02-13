Ailecek Beşiktaşlılar

Serkan Oran, eşi ve küçük oğulları Beşiktaş formalarını giyerek Beşiktaş’a olan bağlılıklarını gösterdiler.

'Beşiktaş bir aşktır' diyen Serkan Oran, ailecek Beşiktaş'a sevdalı olduklarını söyledi. Beşiktaş forması ile zaman zaman dolaşan aile, fanatik Beşiktaşlılık duygusunu küçük çocuklarına da aşıladıklarını belirtti.