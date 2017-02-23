Ailelerin yeni göz bebeği Hyundai i30 Wagon

Hyundai i30 Wagon, modern çizgilerini sportif ve dinamik hatlarla birleştirerek station wagon modellere farklı bir bakış açısı getiriyor.

Hyundai’nin Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya lansmanını gerçekleştireceği Yeni i30 Wagon’un resmi fotoğrafları uzun bir bekleyişten sonra yayımlandı. Özellikle aileler tarafından tercih edilmesi beklenen yeni otomobilin modern ve sportif çizgileri genç kullanıcılara da göz kırpıyor. Klasik ve geleneksel station wagon modellerin aksine, daha zarif ve çok yönlü kullanım yapısıyla dikkat çeken otomobil, LED gündüz ve normal farları, aşağıya doğru kıvrılan motor kaputu ve yeni basamaklı ızgarasıyla güçlü bir ön bölüme sahip.

5 KAPILI VERSİYONLA AYNI

Segmentinin en büyük bagaj hacmine sahip modellerinden biri olan Yeni i30 Wagon, 602 litreyle (maksimum 1.650 lt) çok yönlü kullanım özelliği sunuyor. Şık bagaj tasarımı, beş kapılı kardeşiyle benzerlik gösterse de aslında C sütunundan itibaren tamamen farklı bir model olduğunu ilk bakışta belli ediyor. Hyundai i30 Wagon’un toplam uzunluğu 4,585 mm (5 kapılı versiyon: 4,340 mm), yüksekliği 1,465 mm (tavan rafı ile 1,475 mm) ve genişliği de 1,795 mm. Aracın dingil mesafesi 2,650 mm olarak verilirken bu rakam beş kapılı versiyonla aynı.

ETKİN GÜVENLİK DONANIMI

Hyundai, Yeni Nesil i30 Wagon için en son aktif güvenlik ve bağlantı özelliklerini sunarak teknolojiyi en iyi şekilde kullanmış oluyor. Hyundai i30 Wagon, Acil Fren Destek Sistemi (AEB), Yorgunluk Tespit Sistemi (DAA), Uzun Far Asistanı (HBA), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSD), Akıllı Hız Sabitleyici (ASCC), Arka Çapraz Trafik Uyarısı (RCTA) ve Şeritten Ayrılma Uyarı Sistemi (LDWS) ile birlikte sınıfının en iyi standart etkin güvenlik donanımlarını sunuyor.

KABLOSUZ ŞARZ TEKNOLOJİSİ

Hyundai i30 Wagon, sınıfında ilk kez geliştirilen kablosuz şarj teknolojisi ile bir adım öne çıkıyor. Yeni otomobilde sunulan bu sistem sayesinde akıllı telefonlar, 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya sistemi ile kablosuz olarak şarj edilebiliyor. Yeni i30’un beş kapılı versiyonunda da sunulan bu sistemle beraber ayrıca Apple CarPlay, Android Auto ve LIVE Services gibi dijital teknolojiler de aracın yenilikçi özelliklerinden bazılarını oluşturuyor.

136 BEYGİR GÜCÜ

Hyundai i30 Wagon’un motor seçenekleri de beş kapılı versiyonla aynı. Verimliliği ve tepkiyi artıran küçültülmüş turbo şarjlı motorlardan oluşan seçenekler ise özellikle düşük yakıt tüketimi için geliştirildi. İki yeni benzinli motorla beraber ( 1.4 lt T-GDI ve 1.4 lt MPI) bir adet de 1.6 litrelik turbo dizel motor bulunuyor. 136 beygir gücüne sahip bu dizel motor 6 ileri manuelin yanı sıra Hyundai’nin 7 ileri çift kavramalı şanzımanı DCT ile de satışa sunulacak.