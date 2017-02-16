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AK Gençler, 28 Şubat’ı unutmadı

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AK Gençler, 28 Şubat’ı unutmadı
AK Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları, 28 Şubat Postmodern Darbesi’ni 20’inci yılında Karamürsel’de düzenlediği bir konferansla hatırlatarak, o günleri unutturmadı

AK Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları, 28 Şubat Postmodern Darbesi’ni 20’inci yılında dün akşam  Karamürsel Belediye Kültür Merkezi’nde 28 Şubat’ı hatırlatma konferansı düzenledi. Konferansa AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, AK Parti Karamürsel İlçe SKM Başkanı Mecit Erdoğan, Karamürsel Belediye Başkanvekili Hasan Taşkan, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Ali Bilgi, KİHMED Başkanı Sabahattin Yamak, Karamürsel İmam Hatip Lisesi mezunları, okul müdürleri, partililer ve halk katılım gösterdi. Konferansa 28 Şubat’ın önemli tanıklarından olan Önder Onursal Başkanı İbrahim Solmaz, konuşmacı olarak katıldı. Konferans imam hatip lisesi mezunu Ertuğrul Aksu’nun kuran tilaveti ile açıldı.

 

28 ŞUBATLA SINIRLI KALMADILAR
Konferansın açılış ve selamlama konuşmasını gerçekleştiren AK Parti Karamürsel İlçe Gençlik Kolları Başkanı Adem Özgüneş, “Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat sürecine, milletimiz gereken cevabı 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan’ı iktidar ederek verdi. Oynanan oyunlar ve girişimler elbette 28 Şubat’la sınırlı kalmadı. 2007 e- muhtıra, 2013 Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık iddiaları ve 15 Temmuz. Allah bizlere bir tanesini daha yaşatmasın! Bizler AK Gençler olarak; vatanımıza, bayrağımıza sahip çıkarak, bin yıl bu yaşanan zulmü unutturmayacağız. Bu milletin genleriyle, kırmızıçizgileriyle oynamaya çalışanlara karşı daima dimdik duracağız” dedi. Özgüneş’in ardından 28 Şubat darbesiyle ilgili kısa film izletildi ve imam hatip lisesi öğrencisi Semih Tayyip Gülcan Necip Fazıl Kısakürek’in Gençliğe Hitabesi’ni seslendirdi.

 

ASIL HEDEF İMAM HATİPLERDİ…
Son olarak kürsüye çıkan Önder Onursal Başkanı İbrahim Solmaz, 28 Şubat 1997 yılında yaşanan postmodern darbeyi anlattı. Solmaz, “Türkiye’de her ne kadar siyaset mücadelesi var gibi gözükse de bir medeniyet mücadelesi var. Bu millet istikrar ve özgürlük mücadelesinin İmam Hatipler üzerinden yürüttüğünü düşünüyorum. İmam Hatipler mücadelenin ana eksenini oluşturuyor. 28 Şubat’ın asıl hedefi imam hatipleri yok etmek ve kökünü kurutmak olduğunu düşünüyorum. O günlerden bu zamana İmam Hatip Okulları’nın sayısı arttı. Şuan öğrenci sayılarımız 1 milyon 200 binin üzerine çıktı. Kocaeli’de bugün hangi taşın altını kaldırırsanız kaldırın etkili bir İmam Hatipli çıkıyor” dedi. Konuşmanın sonunda İbrahim Solmaz’a katkılarından AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Recep Demirel, plaket takdim etti. Serkan BORLAK

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