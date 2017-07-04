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Akademi Hastanesi, işyeri hekimleriyle buluştu

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Akademi Hastanesi, işyeri hekimleriyle buluştu
Kentimizin öncü sağlık kurumlardan Akademi Hastanesi, işyeri hekimlerine yönelik Wellborn Otel’de önemli bir toplantı organize etti

2001 yılında İzmit’in ilk tam teşekküllü özel hastanesi olarak kurulan Akademi Hastanesi, gerçekleştirdiği etkinliklere bir yenisini daha ekledi. İşyeri hekimlerine yönelik önceki akşam Wellborn Otel’de yemekli toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda işyeri hekimliğinin sektörel bazlı sorunları masaya yatırıldı.

 

BAŞHEKİM DE KATILDI

Toplantıya Akademi Hastanesi Başhekimi Dr. Erhan Uysal, Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Ersan Özbudak, Plastik Cerrah Op. Dr. Yasin Ünal, Pazarlama Müdürü Feyza Demir, Brisa iş yeri hekimi Dr. Selim Demirci, Pirelli iş yeri hekimi Dr. Olcay Doğramacı ve birçok iş yeri hekimi katıldı.

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