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Akademi Lise Gebze şubesi açılıyor

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Akademi Lise Gebze şubesi açılıyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise Gebze Şubesi yakın zamanda hizmete açılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, eğitime yönelik en önemli hizmetlerinden biri olan Akademi Lise’nin Gebze şubesini açmak için kolları sıvadı. Gebzeli gençler bundan böyle ücretsiz olarak kendi bölgelerinde Akademi Lise’den yararlanma imkanı bulacak. Akademi Lise’nin Gebze şubesi önümüzdeki aylarda hizmete girecek.

 

200 METRELİK İKİ KATLI BİNA EĞİTİM

Gebze Akademi Lise, Beylikbağı’nda hizmet verecek. Bin 200 metre karelik alan üzerindeki iki katlı bir binada eğitim verecek olan Gebze Akademi Lise içinde 7 derslik bulunacak. Bunun yanı sıra bina içinde bir el sanatları atölyesi, kütüphane, internet ve bilişim dersliği ile iki adet kafe yer alacak. İdari odası, mutfak ve depoların yer alacağı binada ayrıca bir adet de rehberlik odası hizmet verecek. Gebze Akademi Lise’den Çayrıova, Darıca ve Dilovası’nda yaşayan gençler yararlanabilecek.

 

Akademi Lise nedir?

Akademi Lise, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan ve sadece liselilerin gittiği bir merkezdir. Akademi Lise’de amaç gençlerin vakitlerini faydalı aktivitelerle geçirmelerini sağlamak ve böylece hem eğitim yönünden hem de sosyal açıdan gelişimlerine katkı sunmaktır. Uzman eğitim kadrosu ve rehberlik hizmetleri gençlerin okuldaki derslerini desteklerken, sınavlara da hazırlamayı hedefler.

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