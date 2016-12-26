Akademi Lise öğrenci İstanbul’da buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Lider Eğitimi kapsamında alanında önemli kişilerle söyleşi programı başlattı.

Öğrenciler ilk söyleşilerini Mimar Sinan Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten ile gerçekleştirdi. “İçimde AVM var” ve son dönemde yazdığı “Fincanımda Cola Var” gibi kitaplarıyla büyük ilgi gören Prof. Dr. Sadettin Ökten, kendisini ziyarete gelen Akademi Lise öğrenci ve liderleriyle unutulmaz bir söyleşi gerçekleştirdi.

GENÇLERİ OFİSİNDE AĞIRLADI

Akademi Lise öğrenci ve liderleri, Prof. Dr. Sadettin Ökten’i İstanbul’daki çalışma ofisinde ziyaret etti. Prof. Dr. Ökten, kendisini ziyaret eden gençlere teşekkür ederek, Akademi Lise çalışmalarında başarılar diledi. Prof. Dr. Ökten söyleşide medeniyet tasavvuru, kültür ve şiir üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Kendisine has tarzıyla sohbeti gerçekleştiren Prof. Dr. Ökten, gençlerden gelen sorulara da yanıt verdi.