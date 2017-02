Akademi Lise öğrencileri Başakşehir’i ziyaret etti

BESYO sınavlarına hazırlanan 20 öğrenci, Başakşehir Spor Kulübü’nü ziyaret etti; Emre Belözoğlu ile unutulmaz anlar yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim veren Akademi Lise, BESYO sınavlarına hazırlanan öğrencileri Başakşehir Spor Kulübü tesislerine götürdü. Burada, bir dönem Milli Takım Kaptanlığı yapmış olan Emre Belözoğlu’nu görme fırsatı yakalayan gençler, önemli spor adamından önemli tavsiyeler aldı. Ziyarette ilk olarak antrenman sahasını ve stadı gezen öğrenciler daha sonra, bir dönem Milli Takım kaptanlığını yapmış olan Başakşehir Takım Kaptanı Emre Belözoğlu ile sohbet etme imkanı yakaladı. Gençlerin, BESYO sınavlarına hazırlandığını öğrenen Kaptan Emre Belözoğlu, çeşitli tavsiyelerde bulundu.

DİSİPLİN VE AHLAK ÖNEMLİ

Sporcunun her zaman çok çalışması gerektiğini söyleyen Emre Belözoğlu, “Disiplin ve iyi ahlak sporcunun en önemli kazanımıdır. Sizler de ileride spor adamı olmak üzere hayata atılacaksınız. Her zaman çok çalışmalısınız, antrenmanlarınızı aksatmadan yapmalısınız. Sporcu disiplin içinde olursa, başarı her zaman yanında olur” şeklinde konuştu.