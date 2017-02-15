  • BIST 88.082
  • Altın 143,918
  • Dolar 3,6502
  • Euro 3,8615
  • Kocaeli : 2 °C
  • İstanbul : 4 °C
  • Sakarya : 2 °C

Akademi Lise öğrencileri Başakşehir’i ziyaret etti

»
Akademi Lise öğrencileri Başakşehir’i ziyaret etti
BESYO sınavlarına hazırlanan 20 öğrenci, Başakşehir Spor Kulübü’nü ziyaret etti; Emre Belözoğlu ile unutulmaz anlar yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde eğitim veren Akademi Lise, BESYO sınavlarına hazırlanan öğrencileri Başakşehir Spor Kulübü tesislerine götürdü. Burada, bir dönem Milli Takım Kaptanlığı yapmış olan Emre Belözoğlu’nu görme fırsatı yakalayan gençler, önemli spor adamından önemli tavsiyeler aldı. Ziyarette ilk olarak antrenman sahasını ve stadı gezen öğrenciler daha sonra, bir dönem Milli Takım kaptanlığını yapmış olan Başakşehir Takım Kaptanı Emre Belözoğlu ile sohbet etme imkanı yakaladı. Gençlerin, BESYO sınavlarına hazırlandığını öğrenen Kaptan Emre Belözoğlu, çeşitli tavsiyelerde bulundu.

 

DİSİPLİN VE AHLAK ÖNEMLİ

Sporcunun her zaman çok çalışması gerektiğini söyleyen Emre Belözoğlu, “Disiplin ve iyi ahlak sporcunun en önemli kazanımıdır. Sizler de ileride spor adamı olmak üzere hayata atılacaksınız. Her zaman çok çalışmalısınız, antrenmanlarınızı aksatmadan yapmalısınız. Sporcu disiplin içinde olursa, başarı her zaman yanında olur” şeklinde konuştu.

Etiketler: , ,
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akademi Lise öğrencileri Başakşehir’i ziyaret etti15 Şubat 2017 Çarşamba 08:34
  • Darıca yı yendik ya 2.Lig’e yürürüz14 Şubat 2017 Salı 14:09
  • Harb İş Spor’lu kızlardan Ovacık’a futbol dersi14 Şubat 2017 Salı 14:08
  • Sümeyralı U19 Millilerin ikinci özel maçı yarın!14 Şubat 2017 Salı 14:04
  • Kocaeli Birlik’in siyasi turu!..14 Şubat 2017 Salı 14:01
  • Hoş geldin Diliskelesi!14 Şubat 2017 Salı 13:19
  • Körfez’de bisiklet eğitimi verildi14 Şubat 2017 Salı 13:18
  • Mini voleybolcuların büyük heyecanı14 Şubat 2017 Salı 13:16
  • Büyük Sütlüce:9 Yiğit Konağı: 714 Şubat 2017 Salı 13:15
  • Darıca'da pes etmek yok!14 Şubat 2017 Salı 13:13
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim