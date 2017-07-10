Akademi Lise’nin yaz dönemi dersleri başladı

Akademi Lise’deki yaz dönemi dersleri başladı

Bu önemli dönem için Akademi Lise eğitmenleri geniş kapsamlı toplantı gerçekleştirdi. İzmit Akademi Lise’de gerçekleştirilen ve yaz okulu döneminin masaya yatırıldığı toplantıya Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Eyüp Ensar Demir ile Akademi Lise eğitmenleri katıldı.

HİZMET ORDUSU

Toplantıda bir konuşma yapan Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, “Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet çıtası ve bu kapsamdaki hizmet ordusu her geçen gün büyüyerek güçleniyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde insana dokunan ve geleceğimizi tesis edecek gençlerimizi iyi yetiştiren bir hizmet ordusu var” dedi. Bu çerçevede Bilgievleri, Uluslararası Öğrenciler Birimi ve Akademi Lise’ye değinen Bilgi, “Bunlar tamamen gençliğimizin, insan kalitemizin yükselmesi için atılan adımlardır. Biz bu çalışmaları yaparken, öz değerlerimizi Kılavuz Gençlik Projesi içinde yürütüyoruz. İnanışımınız bize yol haritası olan kaynaklarla yürüyoruz. Proje, gençlerimizi kendi tarihi ile medeniyetiyle barışık, peygamberini bilen, topluma fayda üreten bilgili donanımlı, ahlaklı ve bu bilgiyi hayata hikmetleriyle geçirmek amacıyla kuruldu” şeklinde konuştu.

OKULA HAZIRLIK V

Toplantıda, Karamürsel, İzmit ve Gebze’de yürütülecek Akademi Lise yaz dönemi ele alındı. Bu bölümde Akademi Lise eğitmenleri programla ilgili görüşlerini dile getirdi. Bu dönemde gençler, Okula Hazırlık ve Sosyal Eğitim Programı adı altında gerçekleştirilecek olan Akademi Lise Yaz Okulu’nda birbirinden farklı etkinliklere katılacak. Akademi Lise Yaz Okulu, 18 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

AKADEMİ LİSE ŞUBELERİ

Akademi Lise’nin Yaz Okulu ile ilgilenen öğrencileri Gebze, Karamürsel ve İzmit’teki şubelerinden bilgi alabilecek. Akademi Lise’nin şube adresleri ve iletişim bilgileri şöyle:

İLETİŞİM :

İZMİT AKADEMİ LİSE : Ömerağa Mah. Latif Bey Sok. Eski Migros /katlı otopark altı .No: 24 İzmit. Tlf. 02623254142 -2623218739

KARAMÜRSEL AKADEMİ LİSE : Kayacık Mah. Ali Rıza Alparslan Cad. No: 6 . Tlf: 02623254142 -2623218739

GEBZE AKADEMİ LİSE: Ulus Mah.Ankara Cad. 2154 .Sok. No:2 Gebze. Tlf. 05334849033 -2626431643