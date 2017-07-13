Akademi Lise’ye rekor başvuru

Akademi Lise’nin yaz döneminden faydalanmak isteyen öğrenciler için sınav yapılıyor. Sınavlara katılmak için bin 704 öğrenci başvuru yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olan ve lise öğrencilerine yönelik eğitim veren Akademi Lise’nin yaz döneminden faydalanmak isteyen öğrenciler için sınav yapılıyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler Akademi Lise’nin yaz okulu öğrencisi olmaya hak kazanacak. Sınavlara katılmak için bin 704 öğrenci başvuru yaptı. Sınavda ter döken öğrencilere aileleri de destek veriyor. Aileler, çocukları sınavdayken Akademi Lise fuayesinde heyecanla onları bekliyor.

LİSE MÜFREDATI

Sınavlar Akademi Lise’nin, Karamürsel, İzmit ve Gebze merkezlerinde gerçekleştirilmeye devam ediyor. Öğrencilere sınavda lise müfredatından oluşan sorular yöneltiliyor.