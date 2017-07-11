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Akademi skandalı

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Hakan Yağcıoğlu

Akademi liglerinin sadece Süper Lig ve 1.Lig’de uygulanacağı haberlerimiz yankı uyandırdı. Geç de olsa uyanan kulüplerimiz isyan bayrağı açtı. Akademi liglerinin kaldırılmaması için ortak eylem planı hazırlandı.

Burası Türkiye her şey olur…

İşin başında TFF var, her şeye hazır olun…

Yerliler yetmedi, ligin tamamını yabancı yaptık…

İnsan hakları…

Özgürlük var diye…

Yahu, senin ligin ile Avrupa ligleri bir mi?..

Adam, Messi’nin, Suarez’in, Neymar’ın yanına 6 kişi daha alıyor…

Sen gidiyorsun, Chelsea’nın yeni sezonda düşünmediği Diego Costa’nın peşine düşüyorsun…

Pepe’yi alıyorsun…

Sonra da bu yıldız eskileriyle Barcelona, Real Madrid’e kafa tutmaya kalkıyorsun…

Ani adama ağzıyla değil başka yerleriyle gülerler…

***

İşte o anlayış TFF’yi yönetiyor…

İşte o anlayış, kulüplere yön veriyor…

İşte o anlayış, şimdi de akademi liglerini birçok takıma yasaklıyor…

***

Yani akıl alacak gibi değil…

Yazdıkça öfkeleniyor insan…

Yahu bu ülkede profesyonelliğe aday genç oyuncuyu niye istemiyorsun?..

Derdin ne be adam?..

Göbeğiniz yabancılarla mı kesildi?..

Bakın uyarıyorum…

Bu iş büyüyecek…

TFF başına dert alıyor…

Akademi liglerini sadece Süper Lig ve 1.Lig için uygularsanız, fırsat eşitsizliği yaratırsanız, bunun bu dünyada da diğer dünyada da vebalini ödersiniz…

Ama umurunuzda değilse, ne diyeyim?..

Yazıktır…

Günahtır…

Yapmayın…

Etmeyin…

Darıcalı, Gölcüklü, Kocaelisporlu, akademik çocuklarımıza kıymayın…

Bunun üzerine gideceğiz…

Benden söylemesi…

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