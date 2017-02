Akademisyen Gergerlioğlu: Yüzüm kızarır... Utanırım!

Mesleğinden ihraç edilen akademisyenler ve kamu çalışanları ile kahvaltıda HDP Kocaeli yönetimi ile kahvaltıda bir araya geldii

Halkların Demokratik Partisi, (HDP) İl Başkanı İbrahim Ergin öncülüğünde düzenlenen mesleğinden ihraç edilen akademisyen, kamu çalışanları ve KESK üyeleri ile dün MEG Yemek’te kahvaltı da bir araya geldi. Programa HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman’ın yansıra çok sayıda parti üyesi de katılım gösterdi.

“ÖZGÜR YARINLAR BİZİM OLACAK”

HDP İl Başkanı İbrahim Ergin konuşmasında, “ Bilge insanlar kahkalarla görevinden atılmıştı. Bizde HDP olarak moral olsun diye bu kadar bilge insanla bir arada olmaktan onur duyuyoruz. Bildiğiniz gibi tek adam rejimi getirmek istiyorlar. Bunun bir örneği Azerbaycan’da Cumhurbaşkanı eşini kendisine yardımcı olarak atadı. Bizde de damadının bakan oluşu buna en güzel örnektir. Bunların ülkeyi kaotik ortama sürüklemesi kendilerince normal olabilir ama biz aklıselim insanlara göre asla normal değil. 16 Nisan’da kendilerine dur diyebilecek aklıselim insanlar, ülkede birlikte yaşamayı güçlendirip bu insanlara dur diyeceğiz. Özgür yarınlar bizim olacak” diye konuştu.

“İLK SALDIRACAKLARI ALAN BİLİM”

HDP İl Başkanı İbrahim Ergin’in ardından konuşan HDP Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, “Her biriniz hiç şüphesiz bizler açısından birer bilim adamının yansıra hocasınız. Ülkemizin haklarına ışık tutan insanlarsınız. Maalesef aydınlık her zaman özellikle Türkiye’nin içinde bulunduğu bu koşullarda bir anlam ifade etmiyor. Karanlığı sevenler her zaman ışıktan korkar. Aydınlığı yok etmek adına her türlü gayri ahlaki davranış içerisine girebiliyorlar. Son 14 yıldır ülkemizde adım adım karanlığa sürükleyen ırkçı, kafatasçı ve dikta bir rejimle karşı karşıyayız. Türkiye’de ilk saldıracakları alan bilim alanıdır. Tek seçeneğimiz direnmektir. Karanlığı yok etmenin tek yolu ışığı daha da güçlendirmektir. Adım adım bu tek adam rejimini getirmeye çalışıyorlar. Sadece sizler mağdur değilsiniz. Görünen o ki sizden sonra tüm aydınlık alana saldırmaya devam edecekler. 16 Nisan bizler için tarihsel bir dönüm noktasıdır” dedi.

“HAKLI VE GÜÇLÜYÜZ”

Önümüzdeki tek gündemimiz referandum diyen mesleğinden ihraç edilen akademisyen Ömer Faruk Gergerlioğlu ise, “Normal bir seçimden farklı olarak çok sayıda kararsızlık var. Hayır şuanda az bir farkla önde ve hayır çıkmaması için bir neden yok. Tüm dezenformasyon çalışmalarına rağmen bizim de halk olarak bir gücümüz var. Belki işimizden atılmışız, tutuklanmışız ama buna rağmen her zaman haklı ve güçlüyüz. Referandumda tembellik yapmazsak hayır çıkacağına inanıyorum. AKP’nin buz dağı artık erimeye başladı. Zirveye çıktılar ve inmeye başladılar. Böyle bir durumda hayır çıkmazsa yüzüm kızarır ve utanırım. Bu yüzden sıkı çalışmamız lazım” ifadelerini kullandı. Selin BECER