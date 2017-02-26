Akar, AGİT-PA için Viyana'da

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, referandum sürecinin başlaması ile birlikte Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ( AGİT-PA) ’nın kış genel kurul toplantısı için Viyana’ya gitti.

57 üye ülkenin bulunduğu AGİT-PA Kış Genel kurul toplantısında Türk grubu temsilcileri, 15 Temmuz Darbe girişimi ve daha sonrasında yaşanan süreç, Suriyeli sığınmacılar, Kıbrıs’daki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

AVURTURYA’DA HAYIR ÇALIŞMASI

2 gün süren toplantılar sonrası Akar, Avusturya’da bir dizi ziyarette bulunan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Avrupa Barolar Birliği Konseyi Temsilcisi Avukat Ali Yılmaz, CHP Avusturya Birliği yöneticileri Filiz Kaynak ve Nevzat Başaran’ın bulunduğu heyet ile Avusturya parlamentosu SPÖ grup başkan vekili Josep Cap’ı ziyaret etti. Viyana Başkonsolosluğu ve diğer Türk derneklerini de ziyaret eden heyet CHP Avusturya Birliği lokalinde vatandaşlarla buluştu. Vatandaşlara yapılan sistem değişikliğine ilişkin bilgilendirme yapan CHP heyeti, Avusturya’da AKP temsilcisinin eğer bekledikleri sonuç çıkmazsa kötü şeyler olur sözlerine sert tepki göstererek, İç savaş çıkar söylemi tam bir densizliktir. Bu Türkiye’yi tanımamaktır. Türkiye’de yaşayan Milyonlarca vatandaşın iradesine saygı göstermemektir. Türkiye’de yaşayan insanlarımızın değerlerine ihanet etmektir. İktidar partisi, eğer bu kişi kendilerinin resmi üyesi ise derhal gereğini yapmalıdır. dedi.