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Akar: AKP’li vekiller iradeleriyle oy kullanamıyor

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Akar: AKP’li vekiller iradeleriyle oy kullanamıyor
CHP Gölcük İlçe Örgütü’nü ziyaret eden Haydar Akar, başkanlık sisteminin dayatılmasına karşı olduklarını belirterek, “AKP’li vekillere bile kendi iradesiyle seçim şansı bırakmıyorlar” dedi

CHP Gölcük İlçe Başkanı İsmet İşeri ve yönetimi geçtiğimiz akşam CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ı parti binasında ağırladı. Programda konuşan Başkan İşeri, “Bugün Sayın Vekilimize partimizi ziyaretinden ötürü teşekkürlerimizi sunuyorum. Ülkemiz ne yazık ki zor bir süreçten geçiyor. Önümüzde yaşanacak referandum sürecinde bizler bütün partililerimizle halkımızı bilgilendireceğiz. Ev ev gezeceğiz. Kahvelerde oturan vatandaşların yanında oturup, ülkemizde yapılmak istenenleri vatandaşları anlatacağız” ifadelerine yer verdi.

 

“BAŞKANLIK SİSTEMİNİN DAYATILMASINA KARŞIYIZ”

Ardından söz alan Haydar Akar, “Hazırlanan anayasa tasarısı akademisyenlerin, işinin ehli isimlerin yaptığı bir taslak değil. Hatta okuduğumuz metinlerin çok bozuk bir anlatımla hazırlandığını gördük. Bir defa mecliste çok hırslılar, kadın erkek demeden hazırlanan metne karşı çıkanlara çok kötü davranıyorlar. Ülkemize getirilmek istenen anayasayı ben O’nayasa diye adlandırıyorum. Başkanlık sisteminin dayatılmasına kesinlikle karşıyız” dedi.

 

“AKP’Lİ VEKİLLER DE RAHATSIZ”

Akar, “Bizler mecliste getirilmek istenen sisteme neden karşı olduğumuzu uzun saatlerce anlatmaya çalıştık. Ama o vekillere kendi iradesiyle seçim şansı bırakmıyorlar. İnanın yasada yasak olmasına rağmen teklif maddeleri oylamalarını AK Parti Milletvekillerinin bir çoğu tercihini göstererek kullandılar. Çünkü başka şansları yok arkadaşlar. Ben Ak Parti Milletvekillerinden çok donanımlı olan, kaliteli olan milletvekillerinin değiştirilmek istenen yasadan çok rahatsız olduğunu gördüm” şeklinde konuştu.

 

“BU SİSTEM BİR FAYDA SAĞLAMAYACAK”

Sözlerini sürdüren Haydar Akar, “Şimdiye kadar yapılan anayasalarda bu getirilmek istenen sistem değişikliği örneği yok. Rejimi başkanlık sistemi olan ülkelerin de bir çoğu bu sistemi asla kabul etmiyor. Şimdi AK Partililer Atatürk de partili Cumhurbaşkanıydı, İsmet İnönü de bu sistemle ülkemizi yönetiyordu diyorlar. O dönem zaten herkes CHP’liydi arkadaşlar. Başka parti yoktu ki o dönemde. Bu sistem ülkemize bir fayda katmayacağı gibi çok büyük zararı olacak.. İnşallah milletimiz kendi iradesini yok etmek isteyenlere referandumda en güzel cevabı verecektir” dedi.

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