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Akar'ın gündemi farklı: Hizmet değil hezimet!

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Akar'ın gündemi farklı: Hizmet değil hezimet!
TBMM muhalefetin de desteklediği Sınai Mülkiyet Kanunu görüşmelerine devam ederken gündem dışı söz alan CHP Milletvekili Haydar Akar Adapazarı- Haydarpaşa Bölgesel tren hattına ilişkin söz alarak vatandaş hizmet değil hezimeti yaşıyor dedi.

Adapazarı- Haydarpaşa tren hattının 117 yıllık bir geçmişinin olduğunu belirten Akar, daha önce günde 30 bin vatandaşın yararlandığı hattan 2015 sonrası ayda 19 bin kişinin yararlandığını söyledi.

 

DURAKLAR BİR AN ÖNCE İŞLETMEYE ALINMALI

 Hızlı tren çalışmaları nedeni ile 2012 yılında seferlerin kaldırıldığına dikkat çeken Akar, 2015 yılında tekrar seferlerin başladığını ancak geliş gidiş yirmi dört olan sefer sayısının sekize ve yirmi olan durak sayısının da 4dörde düştüğünü, bununda memur, öğrenci, işçi olmak üzere tüm vatandaşları mağdur ettiğini söyledi.

 

AKP’Lİ BAŞKAN ENGEL OLUYOR

Adapazarı’nda vatandaşların 40 bin imza topladığını belirten Akar, çünkü daha önceden vatandaşlarımız bir vesayitle Haydarşaya gidiyordu. Ancak şimdi Adapazarı’ndan Arifiyeye, Arifiye’den Pendik’e, ordan da metro ya da otobüsle Kadıköye ancak gidebildiğini bunun önündeki bir engelin de AKP’li Sakarya Büyükşehir Belediyesinin olduğunu söyledi.

Özellikle Sakarya ve Kocaeli’nin iktidar mensubu milletvekillerine seslenen Akar şunları söyledi; "Halkın doğru talebi olan bu bölgesel trenlerin bir an önce, banliyö trenlerinin bir an önce başlatılması gerekiyor. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı buna karşı çıkıyor, evet, iktidar partili bir Belediye Başkanı buna karşı çıkıyor. TCDD yani Devlet Demiryolları "Orada üç dört tane hemzemin geçit var, bunları yapabilirim. Arifiye-Adapazarı hattında bir tek hat var, o hattı duble hat hâline çıkartabilirim. Bütün bunları yapabilirim." diyor ama Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı buna karşı çıkıyor, tam yüz on yedi yıllık bir hikâyeden vazgeçiyor. Sizden ricam, buna el atmanız; özellikle iktidar partisi milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanını ikna etmeniz. Devlet Demiryolları bu işe hazır. Bak, açık ve net söylüyorum, Devlet Demiryolları "Bütün altyapıyı ben hazırlayacağım, yeter ki izin verilsin." diyor. Gerçekten, o bölge için büyük problem, bunun bir an önce giderilmesi gerekiyor" diyerek bu konuda destek istedi.

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