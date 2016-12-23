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Akça Koca Kültür Platformu Beykoz’da

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Akça Koca Kültür Platformu Beykoz’da
Akça Koca Kültür Platformu yöneticileri Şahlanış Hareketinin İstanbul davetine katıldı.

Şahlanış Hareketinin Boğaz sularının Karadeniz ile kucaklaştığı Çubuklu sahilindeki İBB Beykoz Sosyal Tesisi’nde gerçekleşen toplantıya; Şahlanış Hareketi Genel Başkanı Murat Altun, Genel Başkan Yardımcısı Halil Kodal ve Gökhan Adaş, Teşkilat Başkanı Mehmet Mahmut Yıldız, Teşkilat Başkan Yardımcısı Ercan Kaya, Genel Koordinatör Av. Salih Altun, Gazeteci - Yazar Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, Danışman Nevzat Gökalp, Ekonomist Cihat Kaymas, İşadamı Necati Pilavcı ile İzmit’ten Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar ve Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Abdullah Köktürk katıldı.

 

TEŞEKKÜR ETTİLER

Kasım ayında İzmit’te konferans veren Şahlanış Hareketi Genel Başkanı Murat Altun, Akça Koca Kültür Platformu yöneticilerine teşekkür ederek, “İzmit’te bizleri en güzel şekilde ağırladınız, bizde bu kahvaltı programında karşılık vermek istedik. Bu bahane ile dünyada ve ülkemizdeki gelişmelerle ilgili de karşılıklı bilgi alış verişinde de bulunacağız.” dedi.

 

İZMİT SAAT KULESİ

Akça Koca Kültür Platformu adına Ahsen Okyar, Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, Şahlanış Hareketi Genel Başkanı Murat Altun’a, Necati Pilavcı ve Cihat Kaymas’da Teşkilat Başkanı Mehmet Mahmut Yıldız’a İzmit Saat Kulesi maketi takdim ederken, Genel Koordinatör Av. Salih Altun’da son yayınlanan “Tutiya Bibi” kitabını imzalayarak, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Abdullah Köktürk’e takdim etti.

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