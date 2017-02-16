Akça Koca Platformu Mert Gür'ü tebrik etti

Akça Koca Kültür Platformu tarafından düzenlenen programda TÜBA-GEBİP ödülüne hak kazanan Yrd. Doç. Dr. Mert Gür'e plaket takdim edildi.

TÜBA-GEBİP ödülüne hak kazanan Yrd. Doç. Dr. Mert Gür'e Akça Koca Kültür Platformu tarafından plaket takdim edildi. Anadolu Hisarındaki Sabancı Öğretmenevinde tertiplenen toplantıda konuşan Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, "Üstün nitelikli bilimsel çalışması ile TÜBA-GEBİP Ödülüne hak kazanan İTÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mert Gür kardeşimizi tebrik ediyorum. Ülkemizin bilim ve sosyal hayatına katkıları için teşekkür ederek başarılarının devamını diliyorum” dedi. Mert Gür de duygu yüklü konuşmasında, gösterilen ilgi için teşekkür etti.