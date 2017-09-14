Akçaray'da raydan çıkma tatbikatı yapıldı

Tramvay hattı Akçaray'da, tramvayın raydan çıkması halinde yapılacaklar tatbikatla test edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında vatandaşların hizmetine sunulan Akçaray tramvay hattında teknik çalışma ve eğitimler devam ediyor. Bu kapsamda Akçaray'da görevli teknik personelin katılımıyla tramvayın raydan çıkması halinde yapılacaklar tatbik edildi. Vatman, teknik personel ve kontrol merkezi dahil hiçbir ekibe bilgi verilmeden yapılan tatbikat, tamamen gerçeğe yakın bir senaryo ile gerçekleştirildi.

11 DAKİKA SÜRDÜ

Senaryo gereği bir tramvay raydan çıkarıldı ve telsizlerden kontrol merkezine acil müdahale anonsu geçildi. Kontrol merkezine anons yapıldıktan sonra tatbikat sorumlusu kronometresini başlatarak ekibin olay yerine gelmesini bekledi. Olay, kontrol merkezine bildirilmesinden sonra teknik ekip 11 dakikada olay yerine gelerek çalışmalarına başladı ve tramvay başarılı bir şekilde yeniden raya konuldu.