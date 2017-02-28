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Akçaray'ın vagonları raylara indi

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Akçaray'ın vagonları raylara indi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarafından yapımına başlanılan ve kentin şehiriçi yolcu taşımada ilk rayrı sistemi olacak Akçaray tramvay projesinin Bursa’da üretilen iki vagonu kente getirildi

Bursa’da imal edilen tramvay araçlarından ikincisi geçtiğimiz gün Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin yanındaki Elzem Sokak’ta bulunan raylara indirildi. Tramvayın raylara indirilmesine Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve Raylı sistemler Şube Müdürü Fatih Gürel katıldı. 33 metre uzunluğunda, 2, 65 genişliğinde ve 294 yolcu kapasitesine sahip olan tramvay araçları aynı zamanda 5 modülden oluşuyor.

 

“TEST SÜRÜŞÜ MART’TA YAPILACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay konuşmasında, ‘’Kentimizin dört gözle beklediği Akçaray tramvay projesi kapsamında bugün ikinci tramvay aracımızda raylarla buluştu. 1 araç 5 modülden oluşuyor. Toplam 12 tramvay hizmet verecek. Araçların haziran sonuna kadar tamamı gelecek. Araçların toplam maliyeti 19 Milyon 700 Bin Euro. Bir tramvayın bedeli ise 1 milyon 645 Bin Euro. Raylarda şu anda yüzde 90 seviyesindeyiz. Bir taraftan elektromekanik işler yapılıyor. O işlerde de yüzde 60 seviyesindeyiz. Mart ayı içerisinde test sürüşlerine başlayacağız. Test sürüşümüzü Otogardan Perşembe pazarına kadar yapacağız. Kentimize bu projenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ şeklinde konuştu. Selin BECER

 

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