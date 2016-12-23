Akdemir: Böyle bir suçlama beklemiyordum

CHP İl Eğitim Sekreteri ve Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Prof. Dr. Ali Akdemir, FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alındıktan serbest bırakılmıştı. Akdemir konuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi.

FETÖ/PDY operasyonları kapsamında gözaltına alınan ve bugün İstanbul'daki Çağlayan adliyesine sevk edilen Çanakkale Üniversitesi eski Rektörü CHP İl Yöneticisi Prof. Dr. Ali Akdemir İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde savcılık sorgusunun ardından adli kontrolle serbest bırakıldı. Yaklaşık 2 hafta tutuklu kalan Prof. Dr. Akdemir’in tutuklu kalması CHP’de büyük sevinç yaşattı. Akdemir’in serbest bırakılmasının ardından CHP İl binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Yöneticileri, CHP İlçe Başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Serbest bırakılmasının ardından ilk açıklamasını gerçekleştiren Ali Akdemir, “Akademik yaşamım da zamanın en tehlikeli sembolleriyle itham edildim. Ama böyle bir şeyle itham edileceğim aklıma gelmemişti” dedi.

ALİ HOCAYA STANDART SORULAR SORULDU

Ali Hocamın aramızda olmasından dolayı sizin mutluluğun görüyorum. Ali hocam 2 haftaya yakın süre içinde bütün partililerimiz arayıp destek oldular. Ailenin ferdinin başına bir kaza geldiğinde tapılması gerekende birlik içinde olmaktır. Bu benim ve arkadaşlarımın kahramanlığım değil. Ali hocanın Pazartesi ifadesi alındı. Salı mahkemeye çıkar diye düşündük. Perşembe günü çıkarıldı. Savcı Ali hocayı görmeden bile adli kontrol dedi. Ali hocama herkese sorulan standart sorular soruldu. Hocamın herhangi bir suç örgütü ile ilişkisi olmadığına dair güvencem tam. Sonucu da beklediğimiz gibi olacaktır. Türkiye’de bizi çok üzen olaylar oldu.

BAŞKANLIK SİSTEMİNİ KABUL ETTİRMEYECEĞİZ

Beşiktaş’ta insanlarımızı üzen vahim bir patlama odu. Bunun acısı dinmeden Kayseri’de patlama oldu. Fırat kalkanında 20 askerimiz şehit oldu. 2 tane askerimiz yakılarak öldüğüne dair fotoğraf gördük. Ülke içinde ki terörü önlemeden sınırlarımız dışına çıktık. Büyükelçinin öldürülmesi de Cumhurbaşkanını yetiştirin dediği kindar neslin eseri. Bizim demokrat nesiller yetiştirmemiz lazım. Dindar nesil dediklerini FETÖ operasyonlarında gördüler. Başkanlık sistemi getirmeye çalışıyorlar. Başkanlık sisteminde yargı diye bir şey yok. Tek seçici var. Başkanlık sisteminin mecliste kabul edilse bile referandumda kabul edilmemesi için uğraş vereceğiz. Bunu başaracağımıza inanıyorum.

SOSYAL DEMOKRAT BİR İNSANIM

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali Akdemir, “Akademik yaşamım da zamanın en tehlikeli sembolleriyle itham edildim. Ama böyle bir şeyle itham edileceğim aklıma gelmemişti. Doğumumdan itibaren Atatürkçü laik ve sosyal demokrat bir kişiliğim var. Biraz rekabetçi bir insan olunca böyle şeyler olabiliyor. Ben her zaman hukuka bağlı bir insandım. Asla devletimden yana sıkıntımız olamaz. Hukuk sistemimize böyle bir şey başımıza gelmiş olsa bile bağlıyız. Ben zaten böyle bir örgüte karşı olduğumu belirtmeme rağmen bu başımıza geldi. Yanımda olan dostlarıma aileme ve CHP ailesine çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra hukuk süreci ortaya çıkacak. Bizim yaşam tarzımız belli. Ya takipsizlik ya da belirsizlikle sonuçlanır. Sağlık olsun. Umarım CHP için hayırlısı olur” ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK