Akıllı olalım, durum hiç göründüğü gibi değil

M.Tanzer Ünal

Olan oldu, biten bitti.

Şimdi geriye dönüp, geçmişimizle muhasebeleşmenin anlamı yok.

Ancak şunu da bilelim…

Barzani, gökten inmedi.

Kuzey Irak, dünden bugüne “bağımsızlık referandumu yapacak noktaya” gelmedi.

Bu nedenle hiç kimse ve hiçbir devlet, “Aaa şu densize, şu haddini bilmeze bak, utanmadan bir de bağımsızlık referandumu yapıyor” deme noktasında değil.

Diyenler de, “bağımsızlık referandumu”nu şaşkınlıkla karşılayanlar da, bilin ki, olup bitenin sorumluluğundan kaçmak isteyenlerdir.

Çünkü Barzani’yi Barzani yapan, Kuzey Irak’ı Kuzey Irak yapan; emperyalist ülkelerdir.

Günahımızı söyleyelim, suçumuzu itiraf edelim; biz de bir süre emperyalist ülkelerin çizgisinde gittik.

Onların değirmenine su taşıdık…

Devleti devlet yapan

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Evet, devleti devlet yapan 4 unsur vardır.

Ordusu… Bayrağı… Toprağı… Ekonomisi…

Emperyalist ülkeler, Barzani’nin bu unsurları tamamlayabilmesi için canla başla çalıştı.

Dediğim gibi, biz de kısa bir süre öncesine kadar bu çalışmalara hep katkı verdik.

Şimdi Barzani bu 4 unsuru tamamladı.

Ordusu da var…

Bayrağı da var…

Toprağı da var…

Ekonomisi de var…

Barzani; AB ülkelerine ve ABD’ye gittiğinde veya Türkiye’ye geldiğinde, “devlet başkanı” gibi karşılandı mı, karşılanmadı mı?

Karşılandı…

Bu karşılama sırasında sözde Kürdistan Bayrağı göndere çekildi mi, çekilmedi mi?

Çekildi…

ABD, Barzani’ye 36.Paralel’in üstünü tahsis etti mi, yani toprak sahibi yaptı mı?

Yaptı…

Değişik devletler, Barzani yönetimiyle petrol anlaşması imzaladı mı, imzalamadı mı?

İmzaladı…

Kuzey Irak’la ticaret yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı?

Yapıyorlar…

Gümrüğünü, gümrük kabul ediyorlar mı, etmiyorlar mı?

Ediyorlar…

Kuzey Irak’ın parlamentosu var mı?

Var…

Bakanlar kurulu?

Var…

Parası?

O da var…

Ordusunu az kalsın unutuyorduk.

Barzani’nin silahlı gücünü, ordusunu kim donattı ve eğitti?

ABD ve bazı AB ülkeleri…

Eğitim veren ülkeler arasında Türkiye de var.

Kabul edelim ki, orada “adı konmamış bir devlet” kurulmuş.

Kurdurulmuş…

Hepsi planlı programlı...

Şimdi herkes, istemediği bir rüya görmüş gibi şaşkınlık içinde!

Veya numaradan, “şaşkınlık görüntüsü” veriyor.

Yaşadıklarımızın özeti böyle!

Bu işin içinde başka iş var

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Sevgili okurlarım, ben ortaya çıkan fotoğrafı farklı okuyorum.

Olay, Barzani referandum kararı almış da, İsrail hariç bütün dünya bu referandum kararına karşı çıkmış da, buna rağmen Barzani referandumu yapmış da, değil!

Bu işin içinde bir “hinlik” var.

Bu iş, bir “danışıklı dövüş” işi.

Yaşadıklarımız, yazılan bir senaryonun “yanıltma görüntüsü”!

Barzani, “bağımsızlık referandumu” kararı verecek, bu konuda ABD’nin iznini almamış olacak…

ABD “Referandumu yapmayın” diyecek, Barzani inadına referandum yapacak…

Bunları gelin benim külahıma anlatın!

Mümkün değil!

Barzani, ABD’nin ve diğer emperyalist ülkelerin izni olmadan adım atamaz.

İşin görünün diğer komikliğine bakın.

İsrail, referandumu destekliyor…

ABD, desteklemiyor.

İsrail kim?

Bilmeyen yok, İsrail eşittir ABD…

İsrail’in, ABD’nin izni olmadan Barzani’yi desteklemesi mümkün değil!

Bunları bilmiyor, olup biteni anlamıyor gibi görünmek, gerçekten üzücü!

Şunu söylemek istiyorum

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Geçmişte ülke olarak ne hatalar yaptıysak yaptık, akıllı olalım, önümüze bakalım, pisliğe fazla bulaşmadan, devletimizin varlığını ve onurunu koruyarak bu beladan kurtulmaya bakalım.

Bağımsızlık referandumu, düpedüz Türkiye’ye ve İran’a “Gel gel” demektir…

Coğrafyamızda ateş yakmaktır…

Yeni bir paylaşım savaşını başlatmaktır…

ABD, her zamanki gibi “saflığa” yatıyor.

“Referanduma ben de karşıyım” diyor.

Bir taraftan da PKK’nın Suriye’deki kardeşine 3 bin TIR silah gönderiyor.

Akıllı olalım, akıllı hareket edelim!

Olup bitenler, dışarıdan göründüğü gibi değil!

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Ben bonkör bir hocayım

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Geçenlerde parçalı yazılarımdan biri “Sefer Ekşi’nin şikâyeti” başlığını taşıyordu.

Esprili bir yazıydı…

Sefer Ekşi’nin, sürekli namaz kıldığı caminin hocasına küçük bir takılmasıydı.

Sefer Bey, Yuvacık Merkez Camii hocası Osman Güzel’in pinti olduğunu, kolay kolay çay ısmarlamadığını şikâyet ediyordu.

Osman Bey aradı…

Sefer Ekşi’nin “pinti” iddiasına çok üzüldüğünü söyledi.

“Ben bonkör bir hocayım. Çay da ısmarlarım, yemek de, sofram her zaman bereketlidir” dedi.

Duyurulur…

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Öztan Gazozları

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Allah böyle duyarlı okur kitlesini her köşe yazarına nasip etsin.

Eksik bir bilgi mi var, hemen telefon…

Yanlış bir bilgi mi var, hemen düzeltme maili…

Çok mu beğendiler, kutlama mesajı…

Önceki günkü yazımın konusu, gazozlarımızın emperyalistlerin içecekleri karşısında nasıl yok olduğu ile ilgiliydi.

Anadolu gazozlarından söz ederken, İzmit’in gazozlarını da yazmıştım.

Ulus Gazozu…

Eren Gazozu…

Sami Pekdemir aradı, “Öztan gazozunu unutmuşsun, rahmetli Sabahattin Öztan üretirdi” dedi.

Öğleye doğru Maşukiye pazarına gittim, alışveriş yaparken, yazımı okuyan iki okurum da aynı uyarıyı yaptı.

“Öztan gazozu da vardı…”

Akşama kadar birkaç gazoz meraklısı arkadaşımdan da telefon geldi.

Teşekkür ediyorum ve İzmit gazozları arasına “ÖZTAN”ı da ekliyorum.