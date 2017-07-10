Akın: Sizlerin kalbinde yer edinmek istiyoruz

Dernek binasında düzenlenen kahvaltıda üyelere seslenen Gölcük Samsunlular Derneği Başkanı Reşat Akın, “Gölcük’te güzel anılmak, güzel çalışmalara imza atmak ve sizlerin kalbinde güzel bir yer edinmek istiyoruz” dedi

Gölcük Samsunlular Derneği Başkanı Reşat Akın önceki gün dernek binasında üyeler için kahvaltı verdi. Başkan Akın’ın birlik ve beraberliğin önemine dikkat çektiği programa Dernek Başkan Yardımcısı Kurtça Kaygısız, Gölcük Niğdeliler Derneği Başkan Vekili Cemil Çakmak ve çok sayıda dernek üyeleri katıldı.

“HER AYIN İLK HAFTASI”

Başkan Akın, “Bugünkü kahvaltımıza katılım sağladığınız için siz değerli dostlarıma ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonra her ayın ilk haftasında dernek binamızda kahvaltı vereceğiz. Samsunlular Derneği olarak bizler her zaman birlik ve beraberliğimizle Gölcük’te güzel anılmak, güzel çalışmalara imza atmak ve sizlerin kalbinde güzel bir yer edinmek istiyoruz” dedi.