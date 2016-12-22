Akıncı: Sendikacılığa uymuyor

Hakkında çıkan haberlere ilişkin yazılı bir açıklama yapan Eğitim Bir-Sen Kocaeli 2 No'lu Şube Başkanı Abdulvahap Akıncı, "Bu karalama kampanyası ilkeli sendikacılık anlayışına sığmıyor" dedi.

Eğitim Bir-Sen Kocaeli 2 No'lu şube başkan Abdulvahap Akıncı son günlerde sosyal medya üzerinde kendisine yönelik karalama kampanyası başlatıldığını dile getirerek bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşılan fotoğrafın kötü bir niyetle kullanıldığını belirterek fotoğraf üzerinden başka bir sendika ile kıyaslama yapıldığını hatırlatarak, "Hamasi söylemler ve karalama kampanyaları ilkeli sendikacılık anlayışına uymamaktadır" dedi.

'ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR'

Akıncı konuşmasında, "Hakkımda yapılan saldırıların son örneğini, bir sanal basın kurumunda yapılan haber oluşturmaktadır. Sanal alemde paylaşmış olduğum binlerce fotoğraf içerisinden bir kaç tanesi aynı haberde kullanılarak, hakkımda farklı algılar oluşturmaya yönelik ahlak ve insafa sığmayan gayri ciddi ifadeler kullanılmış ve başka bir sendika şube başkanı ile karşılaştırılma yoluna gidilmiştir. Öğrenciler ile gerçekleştirmiş olduğumuz okul gezilerinde ve KYK Yurt ziyaretim esnasında çekilmiş fotoğraflar kullanılarak bir algı operasyonu yürütülmeye çalışılmıştır. Özel alanda ve kalabalık bir grup içerisinde öğrencilerimle arkadaşça çekilmiş olduğumuz birkaç fotoğraf bir karede yayınlanarak bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır" diye konuştu.

'ÜZERİNDEN DURULMASI GEREKİYOR'

Akıncı devamında, "Sahada söyleyecek sözü ve yapacak işi olmayanların yıllar öncesine ait binlerce fotoğrafımı inceleyerek, hangisini kullanabiliriz diye kafa yordukları net bir şekilde ortadadır. Yönlendirme yoluyla ve kasıtlı yaptırıldığı açık olan, kişisel olarak tanışıklığım olmayan, Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Ertan Yılmaz tarafından bu paylaşımların yapılmış olması üzerinde ayrıca durulması gereken bir noktadır" dedi.

'YARGI YOLUNU KULLANACAĞIM'

Akıncı sözlerinin sonunda, "Fetöcü bir zihniyet ile her yolu mübah gören bu anlayış saldırgan bir anlayışla hareket etmektedir. Evet ben öğrencilere sadece bir hoca olarak değil, gerektiğinde bir ağabey, arkadaş gibi yaklaşmaktayım. Ben insanlara karşı samimi ve içten geldiği gibi davranılması gerektiğini savunuyorum. Benim kendimi savunacağım herhangi bir yanlış durumum zaten olmamıştır. Bana iftira atan sözde yayın organı ve haber servisçilerinin, arzu ederlerse kendilerini de kucaklamaya hazır olduğumu bilmelerini isterim. Ayrıca kimlerin üniversitede hangi hesaplar ve hangi siyasilerle işbirliği içinde hareket ettiklerini de biliyorum. Zamanı geldiği zaman herşey ortaya konacaktır. Hakkımda kirli bir kampanya başlatanlara ve bunu yayınlayanlara dönük yargı yolu kullanılacaktır" ifadelerini kullandı. Serkan BORLAK