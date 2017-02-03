Aklın yolu bir… Helal olsun Kullarspor!

Kullarspor U-17 takımı destansı bir başarı elde etti ve geçen yıl U-16’larda Türkiye şampiyonasına giden futbolcu grubu üst üste ikinci kez Türkiye şampiyonasında Kocaeli’yi temsil etmeye hak kazandı.

Kullar ekibi böylece gençlere yaptığı yatırımın karşılığını almanın haklı gururunu yaşadı.

ÜRETİYORLAR, KARŞILIĞINI ALIYORLAR

U-17 Play-Off B Grubu’nda önceki gün 1937 Seka ile Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda 1-1 berabere kalarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan Kullarspor U-17 takımı bölgenin gururu olmaya devam ediyor. Geçen yıl da aynı futbolcu grubu ile U-16’larda şampiyonaya katılan Kırmızı Siyahlılar, alt yapıya verdiği değerin karşılığını almaya devam ediyor.

ALTINTAŞ VE EKİBİNİN HAKLI GURURU

Normal sezonu F Grubu’nda 14 maçta 12 galibiyet elde ederek lider bitiren, Play-Off maçlarında da 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik sonrası Türkiye şampiyonasına katılan Kırmızı Siyahlı ekipte Başkan Fahri Altıntaş “Bu futbolcularla ne kadar gururlansak azdır. Hepsini alınlarından öpüyorum. Antrenörlerimiz, velilerimize ve Kullar halkına teşekkür ediyorum” dedi. Bu sezon U-17’lerde ilimizi Kullarspor ile birlikte Gebzespor, Beylikbağı ve Dilovası Belediyespor temsil edecek. Erdem ÖVÜÇ

KULLARSPOR U-17 PLAY-OFF PERFORMANSI

B GRUBU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Kullarspor 6 5 1 0 16 7 16

1937 Seka 6 4 1 1 20 6 13

Mollafenari 6 1 1 4 12 16 4

Kandıra GB 6 0 1 5 6 25 1

PLAY-OFF MAÇ SKORLARI

Kullarspor – Mollafenari: 0-2

Kandıra GB – Kullarspor: 1-2

Seka 1937 – Kullarspor: 0-1

Mollafenari - Kullarspor: 3-6

Kullarspor – Kandıra GB: 4-2

Kullarspor – 1937 Seka: 1-1

KULLARSPOR U-17 NORMAL SEZON PERFORMANSI

G GRUBU

TAKIMLAR O G B M A Y P

Kullarspor 14 12 0 2 44 15 36

T.Defnespor 14 10 1 3 43 21 31

Kavaklıspor 14 8 3 3 53 26 27

Seka Doğan 14 7 3 4 39 22 24

Hisareynspor 14 6 5 3 49 30 23

Kızderbent 14 4 0 10 31 52 12

İhsaniyespor 14 2 0 12 16 68 6

Başiskele 14 1 0 13 30 71 0

NORMAL SEZON MAÇ SKORLARI

Kavaklıspor – Kullarspor: 4-1

Kullarspor – Kızderbent: 4-1

Başiskele – Kullarspor: 1-5

Kullarspor – T. Defne: 2-1

Seka Doğan – Kullarspor: 0-1

İhsaniye – Kullarspor: 0-5

Kullarspor – Hisareyn: 2-1

Kızderbent – Kullarspor: 2-4

Kullarspor – Başiskele: 6-2

T. Defne – Kullarspor: 3-2

Kullarspor – Seka Doğan: 2-0

Kullarspor – İhsaniyespor: 7-0

Hisareyn – Kullarspor: 0-2