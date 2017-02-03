Aklın yolu bir… Helal olsun Kullarspor!

Kullar ekibi böylece gençlere yaptığı yatırımın karşılığını almanın haklı gururunu yaşadı.
ÜRETİYORLAR, KARŞILIĞINI ALIYORLAR
U-17 Play-Off B Grubu’nda önceki gün 1937 Seka ile Başiskele Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda 1-1 berabere kalarak Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan Kullarspor U-17 takımı bölgenin gururu olmaya devam ediyor. Geçen yıl da aynı futbolcu grubu ile U-16’larda şampiyonaya katılan Kırmızı Siyahlılar, alt yapıya verdiği değerin karşılığını almaya devam ediyor.
ALTINTAŞ VE EKİBİNİN HAKLI GURURU
Normal sezonu F Grubu’nda 14 maçta 12 galibiyet elde ederek lider bitiren, Play-Off maçlarında da 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik sonrası Türkiye şampiyonasına katılan Kırmızı Siyahlı ekipte Başkan Fahri Altıntaş “Bu futbolcularla ne kadar gururlansak azdır. Hepsini alınlarından öpüyorum. Antrenörlerimiz, velilerimize ve Kullar halkına teşekkür ediyorum” dedi. Bu sezon U-17’lerde ilimizi Kullarspor ile birlikte Gebzespor, Beylikbağı ve Dilovası Belediyespor temsil edecek. Erdem ÖVÜÇ
KULLARSPOR U-17 PLAY-OFF PERFORMANSI
B GRUBU
TAKIMLAR O G B M A Y P
Kullarspor 6 5 1 0 16 7 16
1937 Seka 6 4 1 1 20 6 13
Mollafenari 6 1 1 4 12 16 4
Kandıra GB 6 0 1 5 6 25 1
PLAY-OFF MAÇ SKORLARI
Kullarspor – Mollafenari: 0-2
Kandıra GB – Kullarspor: 1-2
Seka 1937 – Kullarspor: 0-1
Mollafenari - Kullarspor: 3-6
Kullarspor – Kandıra GB: 4-2
Kullarspor – 1937 Seka: 1-1
KULLARSPOR U-17 NORMAL SEZON PERFORMANSI
G GRUBU
TAKIMLAR O G B M A Y P
Kullarspor 14 12 0 2 44 15 36
T.Defnespor 14 10 1 3 43 21 31
Kavaklıspor 14 8 3 3 53 26 27
Seka Doğan 14 7 3 4 39 22 24
Hisareynspor 14 6 5 3 49 30 23
Kızderbent 14 4 0 10 31 52 12
İhsaniyespor 14 2 0 12 16 68 6
Başiskele 14 1 0 13 30 71 0
NORMAL SEZON MAÇ SKORLARI
Kavaklıspor – Kullarspor: 4-1
Kullarspor – Kızderbent: 4-1
Başiskele – Kullarspor: 1-5
Kullarspor – T. Defne: 2-1
Seka Doğan – Kullarspor: 0-1
İhsaniye – Kullarspor: 0-5
Kullarspor – Hisareyn: 2-1
Kızderbent – Kullarspor: 2-4
Kullarspor – Başiskele: 6-2
T. Defne – Kullarspor: 3-2
Kullarspor – Seka Doğan: 2-0
Kullarspor – İhsaniyespor: 7-0
Hisareyn – Kullarspor: 0-2