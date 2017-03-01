Akmis, o iddiaları yanıtsız bırakmadı!

Akmis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Karaalp, Sabiha Gökçen Havalimanına usulsüz şekilde yolcu taşıyarak haksız kazanç elde ettikleri yönündeki haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi

Bir gazetede Akmis taşımacılığın Sabiha Gökçen Havalimanına yolcu taşırken yasal olmayan şekilde haksız kazanç elde ettiği yönündeki haberler sonrasında Akmis Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ruhi Karaalp açıklamalarda bulundu. Karaalp, gerekli olan tüm kurumlardan her türlü belgeyi alarak 7 yıldır hizmetlerini en iyi şartlarda sürdürdüklerini belirtti.

"7 yıldır gelişerek hizmetimizi sürdürüyoruz"

Karaalp, 7 yıldır hizmet verdiklerini belirterek, “Akmis Grup 2009-2010 yılları arasında kuruldu. Ve sadece Sabiha Gökçen Havalimanına hizmet amacıyla kurulmuş bir şirkettir. Bütün Marma Bölgesi’ndeki özellikle Kocaeli, Sakarya, Bursa ve en büyük ilçelerimizden biri olan Gebze’yi Sabiha Gökçen’e bağlamak için koordine edilmiş bir şirkettir. Akmis Grup olarak 24 saat canlı bir mekanizmaya sahibiz. Hemen hemen her saat Kocaeli, Bursa, Sakarya’ya servislerimiz var. Yaklaşık 7 yıldır hizmet ettiğimiz Sabiha Gökçen Havalimanı günden güne büyüyerek şu anda yılda 35 milyon yolcu kapasiteli bir alan haline geldi. Dolayısıyla sivil havacılığın gelişmesi, oradaki firmaların kendini geliştirmesiyle birlikte biz de değişen yeniliklere ayak uydurarak kendimizi yeniliyoruz. Zaman zaman araçlarımızı yenileyerek, hizmet kalitemizi geliştirerek buralardan seferlerimizi yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz” dedi

"Bize sorup doğru haber yapılabilirdi"

Bir gazetede çıkan haberde Akmis Seyahatin Sabiha Gökçen'e yolcu taşırken haksız kazanç elde ettiği ifadelerini doğru bulmayan Ruhi Karaalp, "Orada bu haberi yapan arkadaşlar keşke bizler ile irtibat kurup, bilgili ve düzgün haber yapabilselerdi. Hem biz daha çok mutlu olurduk hem de kendileri sağlıklı bir haber yapmış olurdu. Çok ciddi iddialar bunlar. Ama doğruluğu yok. Bu havaalanlarına civar iller ile çalışmanın bir kanun çerçevesinde taşımacılığı yapılıyor. Mevzuatta her şey açık. Keşke bu arkadaşlar bu için gerçeğini yetkili yerlerden öğrenselerdi eminim haberi yapmayacaklardı. Havaalanı büyüdükçe orada rant paylaşımı çok ciddi noktaya geldi. Bizim haricimizde de bir çok firma havaalanına başvurarak taşımacılık yapmak istiyor olabilir" diye konuştu.

"Ruhsat iptali söz konusu değil"

Firmalarının ruhsat iptali yaşadığı iddialarını da reddeden Karaalp, "Kanun açıktır. Bir ruhsat iptali söz konusu değildir. Zaman zaman belgelerimizi yenileriz arabalarımızı yenileriz, bu doğal bir süreçtir. Ama ciddi bir yayın kuruluşunda böyle bir haberin olması bizi üzdü. Memleketin bu kadar önemli konuları varken kalkıp ta bir şirketin yönlendirmesi ile çok ciddi bir kuruluşun böyle bir haber yapmasını doğru bulmuyorum” şeklinde konuştu.

"Diğer havaalanlarında da göreve yapabilecek kapasitedeyiz"

Akmis Grup’un diğer mesleki yatırımlarından da bahseden Ruhi Karaalp, "Şu anda yürüttüğümüz sağlık turizmi ve VİP hizmetlerimiz var. Biz bundan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı’na daha fazla eğileceğiz. Zaman zaman Türk Hava Yolları’nda ihaleler açılıyor. Bu ihaleleri takip edeğeciz. Sabiha Gökçen’deki tecrübemizi Çorlu olsun, Yenişehir olsun Cengiz Topel olsun hep bunları paylaşmak istiyoruz. Çünkü bu bilgi birikim biz normalde butik işi yapıyoruz. Herhangi bir taşımacılık gibi değil. Bu bir süreç gerektiren, tecrübe gerektiren bir iş. Biz de işimizi iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Yetki verilirse, görev verilirse yahut biz bu ihaleleri kazanırsak bunları yapabilecek kapasitedeyiz" ifadelerini kullandı.

"Yılda 1 milyon yolcu taşıyoruz"

Yılda ortalama 1 Milyon civarında yolcuyu Sabiha Gökçen Havalimanına taşıdıklarını söyleyen Karaalp sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bu ülkenin bu durumunda herhangi bir personeli çıkartmayı hiç düşünmedik. Tam aksine bu süreçte biz hali hazırda ki işlerimize personel aldık. 200'e yakın insana istihdam olanağı sağlıyoruz. Bu sayı da her geçen gün artıyor. Ve personelimizi alanında uzman kişilerle sürekli eğitime tabi tutarak kişisel olarak da gelişmelerini sağlıyoruz. Dolayısı ile biz zaten hükumetin politikalarını destekleyen, benimseyen bir iş dünyasından geliyoruz. Dolayısı ile biz devletimize güveniyoruz. Ayrıca hükumetin yapmış olduğu politika iş dünyası için çok önemli bir şey. Bunları takip ediyoruz. Hizmet sektörü olduğumuz için bu konuda bilinçli kadrolarımız var. Bu konu ile ilgili biz Sabiha Gökçen Havalanı’na destek de veriyoruz. Diyoruz ki uluslararası ve en önemli havaalanlarından bir tanesinin biliyorsunuz ki terör olayları olma olasılığı olduğu için biz yetkililerimize çalışan personellerimizin bilgisini veriyoruz. Akmis Seyahat’te sabah başka akşam başka eleman çalışamaz. Ama bazen biz görüyoruz havaalanı servis hizmetine girmek isteyen bazı firmalarda maalesef sabah başkası geliyor, akşam başkası geliyor. Diyoruz ki bizlerde çalışan insanların GBT bilgilerini alırsanız memlekette birçok olay oluyor. Doğru olanın böyle olması gerektiğini düşünüyoruz."