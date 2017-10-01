AKP Çayırova’da başkan belli oldu

AKP Çayırova İlçe Teşkilatı’nın 4. Olağan İlçe Kongresi dün Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Mevcut ilçe başkanı Zafer Kılıç’ın görevi Ali Osman Gür’e devrettiği kongreye, AKP Kocaeli İl Başkan Yardımcıları Mehmet Uzunoğlu, Hüseyin Kurt, Gülcan Kocabıyık, Orhan Faruk Barış, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, AKP Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, Çayırova Belediyesi Eski Başkanı Ziyaettin Akbaş, AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, il ve ilçe yöneticileri, mahalle başkanları, delegeler ve çok sayıda partililer katılım gösterdi. Selin BECER
ALİ OSMAN GÜR'ÜN YÖNETİM LİSTESİ
Ali Osman Gür
Abdurrahman Çapan
Aşkın Duman
Aydın Turan
Ayşin Balcılar
Ceyda Tekne
Büşra Cabacı
Cumali Özcan
Davut Aydemir
Ermiş Göksu
Elif Usta
Ekrem Karahan
Ferhat Karabulut
Ferit Yardagül
Hamide Uygun
Hüseyin Kalkan
Bekir Bilgiç
İsmail Tüysüz
İsmail Bahadır Büyükkeleş
Fatih Danışmaz
Mehmet Toprak
Muhsin Ateş
Özcan Özsoy
Şengül Altındiken
Şahin Çat
ALİ OSMAN GÜR YEDEK YÖNETİM LİSTESİ
Hüseyin Narman
Şevket Külte
Mustafa Keleş
Yunus Laçin
Ekrem Çevik
Hasan Bayraktar
Fikret Bilici
Melahat Kaya
Bahar Erdinç
Öznur Bulut
Recep Karataş
Kadir Horoz
Tamer Toplu
İŞTE İL DELEGELERİ
Ali Osman Gür
Şevki Demirci
Hacer Banu Çürüksuludemir
İbrahim Güler
Zafer Kılıç
Servet Günay
Bünyamin Çiftçi
Ziyaettin Akbaş
Yaşar Alkan
Deniz Kolo
Yusuf Turan
Hüseyin Ünler
Adem Ersoy
Mehmet Sena Taşköprü
Adem Yıldırım
Abdullah Gökçe
Vedat Özdemir
Ufuk Ülger
Mustafa Özdemir
Mustafa Usta
Fikriye Çelik
Filiz Ayyıldız
Fulya Ebru Önder
Savaş Özdemir
Orhan Keskin
Erhan Sarıdede
Kadir Kurun
Mehmet Özdemir
Ayşin Balcılar
Selim Ekinci
Ekrem Karahan
Turan Kocagöz
Yaşar Doğan
İsmail Ballı
Cihan Özberk
Mehmet Bayındır
Ekrem Çevik
Necmettin Atmaca
Galip Turan
Muhammet Yeşilkaya
Alim Baş
İL DELEGELERİ YEDEK ÜYE ADAYLARI
Cemil Göksu
Muhsin Ateş
Resul Kargacık
Yağmur Sır
Berkan Emiroğlu
Fikret Bilici
Mehmet Zeyneloğlu
Melahat Kaya
Murat Karaca
Mustafa Keleş
Turan Yalçınkaya
Vahit Terzi
Arif Şentürk
Hilal Karasağız
Kadir Aydoğdu
Kerem Çoşkun
Özcan Özsoy
Yasin Ortaç
Yalçın Tanış
Muhammet Demirtaş
Murat Tunç