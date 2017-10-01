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AKP Çayırova’da başkan belli oldu

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AKP Çayırova’da başkan belli oldu
AKP Çayırova İlçe Teşkilatı’nın 4. Olağan İlçe Kongresi dün gerçekleştirildi.

AKP Çayırova İlçe Teşkilatı’nın 4. Olağan İlçe Kongresi dün Çayırova Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleştirildi. Mevcut ilçe başkanı Zafer Kılıç’ın görevi Ali Osman Gür’e devrettiği kongreye, AKP Kocaeli İl Başkan Yardımcıları Mehmet Uzunoğlu, Hüseyin Kurt, Gülcan Kocabıyık, Orhan Faruk Barış, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, AKP Çayırova İlçe Başkanı Zafer Kılıç, Çayırova Belediyesi Eski Başkanı Ziyaettin Akbaş, AKP Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, il ve ilçe yöneticileri, mahalle başkanları, delegeler ve çok sayıda partililer katılım gösterdi. Selin BECER

 

ALİ OSMAN GÜR'ÜN YÖNETİM LİSTESİ

Ali Osman Gür

Abdurrahman Çapan

Aşkın Duman

Aydın Turan

Ayşin Balcılar

Ceyda Tekne

Büşra Cabacı

Cumali Özcan

Davut Aydemir

Ermiş Göksu

Elif Usta

Ekrem Karahan

Ferhat Karabulut

Ferit Yardagül

Hamide Uygun

Hüseyin Kalkan

Bekir Bilgiç

İsmail Tüysüz

İsmail Bahadır Büyükkeleş

Fatih Danışmaz

Mehmet Toprak

Muhsin Ateş

Özcan Özsoy

Şengül Altındiken

Şahin Çat

 

ALİ OSMAN GÜR YEDEK YÖNETİM LİSTESİ

Hüseyin Narman

Şevket Külte

Mustafa Keleş

Yunus Laçin

Ekrem Çevik

Hasan Bayraktar

Fikret Bilici

Melahat Kaya

Bahar Erdinç

Öznur Bulut

Recep Karataş

Kadir Horoz

Tamer Toplu

 

İŞTE İL DELEGELERİ

Ali Osman Gür

Şevki Demirci

Hacer Banu Çürüksuludemir

İbrahim Güler

Zafer Kılıç

Servet Günay

Bünyamin Çiftçi

Ziyaettin Akbaş

Yaşar Alkan

Deniz Kolo

Yusuf Turan

Hüseyin Ünler

Adem Ersoy

Mehmet Sena Taşköprü

Adem Yıldırım

Abdullah Gökçe

Vedat Özdemir

Ufuk Ülger

Mustafa Özdemir

Mustafa Usta

Fikriye Çelik

Filiz Ayyıldız

Fulya Ebru Önder

Savaş Özdemir

Orhan Keskin

Erhan Sarıdede

Kadir Kurun

Mehmet Özdemir

Ayşin Balcılar

Selim Ekinci

Ekrem Karahan

Turan Kocagöz

Yaşar Doğan

İsmail Ballı

Cihan Özberk

Mehmet Bayındır

Ekrem Çevik

Necmettin Atmaca

Galip Turan

Muhammet Yeşilkaya

Alim Baş

 

İL DELEGELERİ YEDEK ÜYE ADAYLARI

Cemil Göksu

Muhsin Ateş

Resul Kargacık

Yağmur Sır

Berkan Emiroğlu

Fikret Bilici

Mehmet Zeyneloğlu

Melahat Kaya

Murat Karaca

Mustafa Keleş

Turan Yalçınkaya

Vahit Terzi

Arif Şentürk

Hilal Karasağız

Kadir Aydoğdu

Kerem Çoşkun

Özcan Özsoy

Yasin Ortaç

Yalçın Tanış

Muhammet Demirtaş

Murat Tunç

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