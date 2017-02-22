AKP, CHP’ye boyun eğdirecek mi?

Mesut Akbulut

16 Nisan’da referandum var…

Yeni anayasayı…

Her ne kadar AKP’liler “Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi” dese de bal gibi Başkanlık Sistemi’ni oylayacağız…

Referandum yaklaştıkça siyasilerin de söylemleri sertleşiyor…

Geçtiğimiz günlerde AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, yaptığı konuşmada CHP’ye çattı…

Zaten her AKP’li konuşmaya başlayınca, önce bir CHP’ye çatıyor, ondan sonra söyleyeceğini söylüyor…

AKP’li siyasiler CHP olmasa, konuşacak bir şey bulamayacaklar…

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MİLLETİN İRADESİNE BOYUN EĞME



AKP Kocaeli milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “CHP, milletin iradesine boyun eğmeyi öğrenecek” deyip şu konuşmayı yaptı;

“Millet iradesinden, referandumdan, halktan korkan bir Halkçı Parti var karşımızda. Milletimize dün olduğu gibi bugün de umut, refah ve gelecek vat etmiyorlar

CHP, halka saygı duymayı, millet iradesine boyun eğmeyi öğrenecek. Milletin değerleriyle barışmadıkça hiçbir siyasi oluşumun bu ülkede artık iktidar olamayacağını kabullenecekler.

Milletimizden, millet iradesine karşı saygısızlıklarının cevabını 16 Nisan’da alacaklar”

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“BİZ ONUN BABASINI İYİ BİLİRİZ”

AKP’li Mehmet Akif Yılmaz’a cevap CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’dan geldi… AKP’li Yılmaz için, “Biz onun babasının Atatürk’e dil uzattığını iyi biliriz” deyip şu açıklamayı yaptı;

“CHP’nin iktidarın ‘sarayın arzusu’ üzerine hazırladığı ‘tek kişilik rejimi’ öngören

anayasa değişikliği teklifini kabullenmeyişini güdüklük olarak nitelendiren AKP Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, referandumdaki dik duruşunu hazmedemediği partimize dil uzatmış. Biz geçmişte onun babasının (Şevki Yılmaz), Atatürk’e ve Cumhuriyetimize nasıl dil uzattığını iyi biliriz. O yüzden onun söyledikleri de bizim için yok hükmündedir”

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ATATÜRK’E HAKARET ETMİŞTİ

CHP’li Akar’ın bahsettiği AKP’li Mehmet Akif Yılmaz’ın babası Şevki Yılmaz’ı özellikle AKP’liler ve Atatürkçüler çok iyi tanır…

Rizelidir…

Yuvacık’ta oturur…

Bir dönem Rize milletvekilliği yaptı…

Atatürk’e ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu…

Tepki çekti…

Çareyi Almanya’ya kaçmakta buldu…

Sonrasında Türkiye’ye geri döndü…

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Şevki Yılmaz ile ilgili bir paragraf açtıktan sonra gelelim asıl konumuza…

AKP’li Yılmaz, “CHP, milletin iradesine boyun eğmeyi öğrenecek” diyor…

Bakalım 16 Nisan’da nasıl bir sonuç çıkacak…

AKP, CHP’ye milletin iradesine boyun eğmeyi öğretecek mi?

Yoksa AKP ve MHP dışında herkesin “hayır” dediği referandumda “hayırlı” bir sonuç mu çıkacak?

Vali Güzeloğlu’nun hızına ulaşmak zor

Mustafa Altıntaş (Gölcük Kaymakamı)

Akın Yılmaz (Derince Kaymakamı)

Atilla Kantay (Başiskele Kaymakamı)

Musa Işın (Ağrı Valisi)

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, son zamanlarda sık sık STK’ları ziyaret ediyor. Onların sorunlarını dinliyor. İlçelerde danışma toplantıları gerçekleştiriyor. Muhtarlarla valilik binasında toplantı yapıyor. Şehit ailelerine taziye ziyaretlerinde bulunuyor. Açıkçası Güzeloğlu’nun hızına yetişmek zor. Vali Güzeloğlu önceki gün de Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Başiskele Kaymakamı Atilla Kantay’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Güzeloğlu, 3 kaymakamı ziyaret ettikten sonra önceki gün ilimize gelen Ağrı Valisi Musa Işın’ı makamında kabul etti. Kente hakim olan Güzeloğlu’nu en çok keyiflendiren durum, Kocaeli’nin eğitimde çağ atlaması. Güzeloğlu, eğitimle ilgili yaptığı toplantıya beni de davet etmişti. Eğitimdeki başarının Güzeloğlu’nu nasıl mutlu ettiğini, yaptığı keyifle sunumda gördüm.

Cihan Hastanesi’nde hem doktor, hem de hasta mutlu

Özel Cihan Hastanesi’nde yeni göreve başlayan üroloji doktoru Doç. Dr. Çetin Yeşili, hastaneye başlar başlamak bir ilke imza attı. Yeşilli, 1920 doğumlu Mehmet Tekinalp isimli hastaya ameliyat ederek, sağlığına kavuşturdu. Hem ameliyat eden Yeşilli, hem de sağlığına kavuşan Mehmet dede mutlu. Biz de Yeşilli’yi bu önemli ameliyattan dolayı kutluyoruz.

İzmit ve Gölcük’te işsiz yokmuş!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, önceki gün Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’a iade-i ziyarette bulundu. Başkan, burada istihdama yönelik açıklamalarda bulundu. Dedi ki;“Kalifiye elemanda sıkıntı var. Bir de iş beğenmeyen bir kesim var. Burada da bir problem var. Kocaeli’de İzmit ve Gebze bölgesinde aslında işsizlik yok…” Başkan böyle söylüyor… İşsiz çok da, işe alınacaklarda AKP İl başkanlığından referans isteniyor. Başkan Karaosmanoğlu beni ararsa, birkaç işsizin ismini verebilirim.

MHP’nin yüzde kaçı evet diyecek?

16 Nisan’da yapılacak olan referandum için geri sayım başladı. MHP Kocaeli İl Başkanlığı startı Alikahya’dan verdi. Neden Alikahya? Bunu bilmiyorum. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, start töreninde CHP’lilere gönderme yapmış. Demiş ki “CHP tabanının yüzde 81.7’si yeni anayasaya evet diyecektir.” Aydın’a sormak lazım, MHP tabanının yüzde kaçı “hayır” diyecek? Kimilerine göre yüzde 90, kimilerine göre yüzde 95…

CHP’li Küçükkaya ve AKP’li Bulut gündemde

İzmit Belediye Başkanı İbrahim Bulut bir açıklama yapıyor, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Küçükkaya cevap veriyor. Küçükkaya bir açıklama yapıyor, Bulut cevap veriyor… Anlaşılan bu ikili birbirini çok seviyor (!).. Başkan Yardımcısı İbrahim Bulut, CHP İzmit’in “Hayırettin” kampanyasına ilişkin ‘Halt ettin’ demiş… İlçe başkanı Mehmet Küçükkaya, basın toplantısı yaparak Bulut’a cevap verdi; “İzmit Belediyesi reklamlarını tanıtmak için insanları reklam tabelası olarak kullanmakta. Asıl Bulut halt etti” demiş… Anlaşılan referandum sürecinde bu ikili sık sık karşı karşıya gelecek. Bakalım referandum sonunda “kim kimi halt edecek?

MHP’li Gökmen’den muhaliflere gönderme

Oğuzhan GÖKMEN

MHP İzmit İlçe Başkanı Ahmet Yalçınöz açıkladı. Dedi ki, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumda MHP İzmit İlçe’nin SKM (Seçim Koordinasyon Kurulu) Başkanlığı’na Oğuzhan Gökmen’i atadık. Başarılı çalışma yapacağına eminim.” Gökmen de, “Ülkücü hareket ve teşkilatımız ile bağı olmayanlar, mevki ve makam uğruna liderimizi karalayanlar, teşkilat kurallarına bağlı kalmayanlar bu süreçte ve bundan sonra ki süreçte bizler için hükümsüzdür” dedi. Gökmen, muhaliflere göndermede bulunuyor, ama şu da bir gerçek ki, 16 Nisan’da MHP’nin geleceği de şekillenecek diye düşünüyorum.